Le Festival western St-André-Avellin s’offre Loud, Roch Voisine et Paul Piché

Le Festival western St-André-Avellin dévoile la programmation de sa 21e édition. Du 20 au 30 juillet prochain, le menu fera la part belle aux vedettes de la musique country (Francis Degrandpré, Damien Maze, ou encore le duo Maxime Landry et Annie Blanchard), mais aussi du folk-rock avec Roch Voisine, du rap avec Loud.

Quelques grands noms de la chanson québécoises comme Paul Piché ou encore Joe Bocan, Marie Carmen et Mari-Denise Pelletier, réunies pour le spectacle Pour une histoire d’un soir, sont également annoncés.

En plus des concerts, une soirée d’humour incluant la présence de l’humoriste ottavienne Rachel Élie ainsi que plusieurs activités familiales, incluant défilé, exposition d'automobiles, kiosques et manèges,figurent au programme. La compétition sera aussi de la partie, avec une nouveauté, Le défi des pionniers, mais aussi un rodéo, un gala de lutte ou encore des séances de gymkhana amateur et professionnel.