Inondations 2023 : Avis d’évacuation pour Hay River, préparatifs en cours pour le Dehcho

À titre préventif, la Ville de Hay River a publié, mercredi, un avis d'évacuation pour tous ses résidents en raison des mouvements de la glace sur la rivière Hay. La glace se compacte dans le secteur de la promenade Miron et entre la route Smiths et le Mile 5.

La Ville entend publier des mises à jour quotidiennes sur la situation et compte commencer dès maintenant la surveillance active de la rivière.

Dans une note publiée mardi, la Ville a rappelé aux résidents de suivre les recommandations en matière de préparation aux inondations, disponibles en ligne sur son site web.

Le niveau de la rivière Hay a légèrement monté ces derniers jours et la météo sera à la hausse dans les prochains jours. De la glace a commencé à se former sur la rivière, entre Smith Trail et le secteur de Delancey Estates.

La rivière Hay, entre Smith Trail et le secteur de Delancey Estates, là où la glace a commencé à se compacter. Photo : Fournie par la Ville de Hay River

Les résidents peuvent observer la situation en direct en ligne. Des caméras de surveillance installées le long de la rivière en amont de la ville captent des images dans les secteurs des chutes Alexandra, de Paradise Gardens, du pont de Pine Point et à l’embouchure de la rivière.

Dans le hameau d’Enterprise, à environ 40 kilomètres de Hay River, c’est le calme plat, selon l’agente des finances de la communauté, Lou Frost. La communauté avait aussi été touchée par les inondations historiques de 2022.

La rivière Hay fond lentement et la glace ne s’écrase pas, selon Lou Frost, qui dit pouvoir apercevoir les bancs de sable exposés dans le secteur du pont de Hay River. On ne sent pas la même pression ni la même menace que l’an dernier , dit-elle.

Du temps plus frais à Fort Simpson

L’arrivée du printemps est plus tardive dans le Dehcho. Le temps plus froid des derniers jours a ralenti la fonte à Fort Simpson, selon le directeur des services de protection et chef du service des incendies, Tyler Pilling.

« On surveille les cours d’eau, mais ça ne bouge pas beaucoup. Le niveau de l’eau est très bas, cette année, dans [la rivière Liard et le fleuve Mackenzie]. » — Une citation de Tyler Pilling, directeur des services de protection et chef du service des incendies de Fort Simpson

Normalement, la débâcle survient entre la première et la deuxième semaine de mai, et les conditions actuelles ne laissent pas entrevoir une crue plus précoce que ce à quoi la communauté est habituée.

Il remarque que le niveau du fleuve Mackenzie monte légèrement, ce qui est normal pour ce temps de l’année. Le niveau est cependant bien en deçà des niveaux historiques qui ont causé des inondations majeures dans la région en 2021.

Une trentaine de résidences ont subi des dommages en raison des inondations en mai 2021, à Fort Simpson. Photo : Radio-Canada

Un dispositif de mesure est installé dans un puits faisant partie de la canalisation d'eau qui alimente le village. Avec ce [dispositif dans ce] puits, on obtient une mesure très précise du niveau de l’eau , dit Tyler Pilling. Les données de cette caméra et les relevés hydrologiques du Canada déterminent le point de référence à partir duquel le village déclenche ses mesures d’urgence.

Sur le site web du village, les résidents peuvent observer en direct la mesure prise en temps réel. Le 26 avril, le niveau du fleuve Mackenzie se situait à un peu moins de 5 mètres. En 2021, le niveau avait atteint au moins 16 mètres, selon Tyler Pilling. Nous sommes très satisfaits de la situation actuelle en ce qui concerne les niveaux d’eau , dit-il.

