Procès de Steven Laurette : l’accusé nie avoir agressé sexuellement la victime présumée

Ce résident de Tetagouche-Sud, âgé de 44 ans, est accusé de contacts sexuels et d’agression sexuelle contre une adolescente de moins de 16 ans. Il a plaidé non coupable.

Mercredi matin, au huitième jour du procès, l’avocat de la défense a appelé son client à la barre. Steven Laurette est sorti du banc des accusés pour aller s'asseoir au banc des témoins.

Comme depuis le début du procès, il était vêtu d’un t-shirt noir et de jeans. Il portait une croix verte au cou. Sa tête et son visage étaient fraîchement rasés.

Son avocat lui a demandé s’il a embrassé la victime, s’il lui a touché les parties génitales et s’il a eu une relation sexuelle avec elle. Steven Laurette a répondu non aux trois questions sans hésiter.

Ce n’est pas arrivé , a-t-il ajouté.

Fournir du cannabis et de l’alcool à des ados était une erreur

Steven Laurette a reconnu qu’il a fourni de l’alcool et du cannabis à la victime présumée et à l’une de ses amies, qui étaient âgées de 14 ans à l’époque.

Steven Laurette, de Tetagouche-Sud, a été accusé en septembre 2019 d’agression sexuelle et de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans. Photo : Facebook/Steven Laurette

Il a cependant affirmé qu’il leur a fourni ces substances pour qu’elles les consomment sous sa supervision (et celle d’une autre adulte) au lieu de les consommer ailleurs et de se retrouver dans des contextes plus risqués.

Je réalise que c’était absolument une erreur et que je n’aurais pas dû le faire , a-t-il dit.

Lors du contre-interrogatoire, le procureur de la Couronne Yves Duguay lui a aussi posé plusieurs questions liées à l’alcool et au cannabis.

Il lui a lu des extraits d’un entretien avec un sergent de la police régionale BNPP , en juin 2019, peu après son arrestation.

Lors de cet entretien – lors duquel il n’était pas sous serment – Steven Laurette avait dit qu’il n’avait jamais donné d’alcool ou de cannabis à la victime présumée ou à son amie.

J’admets que j’ai menti dans ma déclaration, je ne le nie pas , a-t-il dit au procureur de la Couronne, mercredi après-midi.

La Couronne a lu d’autres extraits de cet entretien avec la police. Ces extraits portaient sur un profil Facebook – doté du nom fictif d’une femme – dont s’était servi Steven Laurette au début de 2019 pour communiquer avec la victime présumée.

La Cour du Banc de la Reine à Bathurst au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Lors de son entretien de juin 2019 avec la police, Steven Laurette avait dit qu’il n’avait pas créé ce profil Facebook et qu’il ne s’en était jamais servi. Cela était faux.

Je n’étais pas exactement sur ce qui se passait [lors de cet entretien]. J’étais accusé d’agression sexuelle et j’étais nerveux. [...] Je n’ai pas été honnête sur ce compte Facebook, mais j’étais 100 % honnête lorsque je niais les allégations d’agressions sexuelles , a-t-il expliqué mercredi après-midi.

La victime a-t-elle mis les pieds dans l’appartement de l’accusé?

Lors de son témoignage, Steven Laurette a aussi affirmé sans détour que la victime présumée n’est jamais entrée dans son appartement.

Elle avait pourtant témoigné vendredi dernier qu’elle a été agressée sexuellement par Steven Laurette dans cet appartement situé à Pointe-Verte.

L’avocat de la défense, Alex Pate, a par la suite montré à son client un plan du logement dessiné à la main par la victime présumée.

Alex Pate, avocat de la défense Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’accusé a identifié plusieurs erreurs dans le document, notamment l’emplacement d’une chambre, de la laveuse et de la sécheuse.

Il a aussi expliqué qu’il avait envoyé une visite filmée de son appartement à quelques personnes – dont la victime présumée – peu après son déménagement.

Des réponses qui visaient vraisemblablement à expliquer comment la victime présumée a pu dessiner un plan de son appartement si – comme l’allègue Steven Laurette – elle n’y a jamais mis les pieds.

Les directives au jury pourraient être données dès vendredi

Les membres du jury ont été renvoyés à la maison, mercredi en fin d’après-midi. Le juge Ivan Robichaud leur a expliqué que leurs services ne seraient pas requis, jeudi.

C’est à ce moment qu’aura lieu la conférence préalable aux instructions. La Couronne, la défense et le juge vont alors discuter des directives que le juge compte donner aux jurés. Cette audience sera frappée d’un interdit de publication.

Le juge a demandé aux 12 jurés de revenir en cour vendredi à 9 h 30. Il leur a dit qu’il espère qu’il sera en mesure de leur donner ses instructions et de les séquestrer afin qu’ils entament les délibérations.