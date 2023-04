Référencement pour don d’organes : le Saguenay-Lac-Saint-Jean se démarque

Ainsi, la région vient au deuxième rang pour ce qui est appelé taux de référencement. Cependant, ceci ne signifie pas nécessairement que les organes vont être utilisés, car il doit aussi y avoir une compatibilité.

C’est ce qui est ressorti mercredi lors de la conférence annuelle de Transplant Québec qui avait lieu à l'hôpital de Chicoutimi pour la toute première fois.

L’événement s’est déroulé dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus

Comme l'a expliqué le Dr Jean-Sébastien Bilodeau, médecin responsable du don d'organes au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région fait très bonne figure en la matière au Québec.

En termes de résultats, c'est vraiment le taux de référence de donneurs et d'identification parce que c'est ce qui va révéler finalement la performance d'une région, la culture, l'organisation et tout simplement le fait de penser au don d'organes, donc de penser référer. Alors cette année, mais aussi dans les dernières années, on s'est toujours classé parmi les deux ou trois premières régions au Québec en termes de performance au niveau de la référence et de l'identification des donneurs , a-t-il expliqué.

Augmentation avec l'aide médicale à mourir

Avec l'avènement de l'aide médicale à mourir, Transplant Québec peut dorénavant obtenir plus d'organes pour en faire profiter à des personnes qui en ont grandement besoin.

Au Québec, en 2022, 15 % des donneurs annuels ont été des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir, soit 24 donneurs sur 171.

Pour l'année 2022, nous avons eu six références pour dons d'organes suite à l'aide médicale à mourir qui ont été faits et pour l'année 2023, nous avons eu un cas complété à 100 % , a chiffré pour la région l’infirmière Julie Côté, attitrée au don d’organes au CIUSSS.

Une approche humaine

D’ailleurs, cette dernière a expliqué que l'approche est différente avec le don d'organes dans le cadre de l'aide médicale à mourir.

Les personnes sont rencontrées par l'équipe médicale, qui répond à toutes leurs questions et qui leur explique l'importance de leur geste.

Après le décès, le médecin va rencontrer la famille pour faire un retour avec eux sur le don de leur proche.

On va bâtir des relations très humaines en peu de temps. C'est beau, honnêtement, moi ça me touche à chaque fois. [...] Je me rappelle de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Depuis que je fais ce travail-là, elles viennent me toucher droit au cœur , a-t-elle ajouté.

L'an dernier, 83 % des familles ont consenti au don d’organes, ce qui représente une augmentation de 11 % comparativement à 2021.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon