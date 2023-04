L’UMQ appelle Ottawa à légiférer contre les menaces en ligne envers les élus

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) appelle le gouvernement fédéral à légiférer pour contrer le harcèlement et les menaces envers les élus sur les réseaux sociaux.

Le président de l'organisme, Daniel Côté, cite le contexte d'intimidation, de harcèlement et de menaces envers élus et employés municipaux au Québec, qui, selon lui, justifie une telle législation.

C’est anormal qu’on tolère encore une fois des actes criminels, qu’on doive se battre avec les gestionnaires des réseaux sociaux pour obtenir les preuves que des gestes criminels ont été commis , explique-t-il.

Daniel Côté appelle le fédéral à agir. Photo : Radio-Canada

En 2021, le gouvernement libéral avait déposé un projet de loi qui ciblait les formes extrêmes de discours haineux sur le web.

Ce projet de loi ne s'appliquait toutefois qu'aux personnes qui écrivent de tels messages en ligne et non aux plateformes de médias sociaux qui les diffusent.

Il était mort au feuilleton à cause du déclenchement des élections fédérales de septembre 2021.

Après le passage à l'action du gouvernement du Québec, qui a débloqué 2 millions de dollars pour aider à la défense des élus victimes d'intimidation et qui a lancé une campagne de sensibilisation, c'est au tour du fédéral d'agir, croit Daniel Côté.

Des plateformes à tenir responsables

Selon le président de l' UMQ , Ottawa doit tenir responsables les plateformes, comme Twitter ou Facebook, qui permettent la diffusion de tels propos envers les élus municipaux.

C’est toléré. La violence circule, l’intimidation circule, tout est repartagé en toute impunité , déplore-t-il.

Une telle législation est nécessaire, selon lui, pour que soient rapidement supprimés les propos qui sont considérés comme vexatoires, qui portent atteinte à la réputation, qui sont des menaces de mort, qui sont des menaces à l’intégrité physique et psychologique des gens .

L’élu espère que de tels propos pourront ensuite être utilisés comme preuves au cours d’éventuelles enquêtes policières.

Par ailleurs, Daniel Côté assure qu'une telle législation qui doit être faite comme il faut ne représente pas une atteinte à la liberté d'expression. On veut que les gens s’expriment librement, mais on veut qu’ils le fassent de façon aussi respectueuse que possible.

« Menacer de mort un élu municipal, est-ce que c’est de la liberté d’expression? Non. C’est un acte criminel et c’est ça qu’il faut contrôler. » — Une citation de Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec

Selon Daniel Côté, il y a une volonté de la part du gouvernement libéral de déposer un tel projet de loi.

Fin 2021, la Coalition canadienne pour contrer la haine en ligne avait aussi pressé le gouvernement d'agir en ce sens.