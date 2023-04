MissMe rend hommage à sept femmes scientifiques au Planétarium de Montréal

Elles ont changé le monde à leur façon, et pourtant, la reconnaissance qu'elles auraient méritée n'est jamais venue. Pour corriger cette injustice vécue par sept femmes scientifiques « que l'Histoire a effacées », l'artiste multidisciplinaire féministe MissMe leur consacre l'exposition nobELLES, qui débute jeudi à Montréal et qui se poursuivra jusqu'en avril 2024.

Présentée à Espace pour la vie, au Planétarium, nobELLES vise à susciter une réflexion sur la place des femmes dans le milieu scientifique et sur les difficultés qu'elles doivent affronter en raison de leur genre.

L'idée d'un tel projet a commencé à germer après une rencontre entre MissMe et l'actuel directeur du Planétarium, Olivier Hernandez, qui a eu lieu en 2016. Ayant repris contact plus récemment, les deux ont décidé de réaliser une exposition féministe qui célébrerait l'apport de ces scientifiques.

Les physiciennes Lise Meitner et Donna Strickland, l'astrophysicienne Jocelyn Bell, l'astronome Vera Rubin ainsi que les mathématiciennes Katherine Johnson, Mary Jackson et Emmy Noether sont mises en lumière par le crayon, le fusain, les pinceaux et les découpages de MissMe.

Ces femmes ont été choisies en raison de leur discipline, complémentaire ou connexe à l'astronomie et à ce qu'on peut apprendre en visitant le Planétarium, comme l'explique la principale intéressée.

Pour moi, il y avait un souci de diversité et d'aller chercher des femmes d'un peu partout. On a parfois eu beaucoup de mal à les trouver ou à en apprendre plus sur elles parce qu'elles n'ont justement pas eu la reconnaissance à laquelle elles avaient droit , relève l'artiste, qui dit avoir beaucoup appris sur ses sujets en cours de route.

Je ne connaissais quasiment aucune d'elles... C'est honteux! lâche-t-elle candidement.

Mais même certaines personnes qui travaillent au Planétarium et qui sont diplômées en science ne les connaissaient pas toutes, comme tient à le préciser MissMe, qui y a vu une validation de la pertinence de sa démarche.

La société, à cette époque, a empêché la reconnaissance de certaines personnes à cause de leur genre, de leur ethnicité, et cela reflète la société et non leurs capacités , dénonce-t-elle.

Marier des antagonistes

Si l'art et la science ont été traditionnellement antagonisés, comme si l'un était l'opposé de l'autre, MissMe, elle, a officié leur mariage à coups de crayon pour en démontrer la symbiose.

En fait, cet antagonisme est un non-sens pour moi, dit-elle. Les scientifiques sont des gens de découvertes, mais pour découvrir, il faut se poser des questions, il faut questionner son environnement, il faut réfléchir différemment que tout le reste du monde, et c'est commun avec l'art. Ça prend de la créativité, dans l'art comme dans la science.

L'art, c'est quelque chose qui va contourner certains niveaux de résistance qu'on a tous par l'émotion , ajoute-t-elle.

Le projet est le fruit d'une rencontre entre MissMe et l'actuel directeur du Planétarium, Olivier Hernandez, qui a eu lieu en 2016. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

L'artiste montréalaise de renommée internationale a d'ailleurs choisi d'écrire des mots sur le visage de ces femmes pour donner à ces dernières une parole qu'elles n'ont pas toujours eue.

C'est pour essayer tant bien que mal d'incarner un peu plus la personne, parce qu'on a tendance à se limiter au physique, et quand on fait un portrait, on se limite à un physique, concède MissMe. J'ai essayé, en mettant des mots, en mettant leurs mots, de montrer qui elles étaient, de faire comme si elles exprimaient leurs pensées, leurs réflexions intellectuelles et leur contexte.

En images et en mots

En plus des sept œuvres représentant ces égéries de la science, une baladodiffusion, produite, réalisée et animée par la journaliste Lili Boisvert, s'est greffée au projet.

Les sept premiers épisodes raconteront l'histoire de chacune des femmes faisant l'objet d'un portrait, puis le dernier de la série s'attardera au parcours et à la démarche artistique de MissMe.