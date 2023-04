Des livraisons de drogue par drone sévissent dans les prisons canadiennes

Selon John Randle, président régional du SACC pour la Colombie-Britannique, les drones livrent également des stéroïdes, des téléphones portables et des armes comme des couteaux en céramique.

L’automne dernier, un drone a largué un lot de drogues contenant du fentanyl à l'Établissement de Matsqui situé à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Un détenu est décédé et neuf autres ont été victimes d'une surdose.

Un service au volant

C'est absolument insensé , avance John Randle. Dans certains cas, dit-il, des drones s'approchent de la fenêtre d'un détenu pour lui livrer de la drogue à la manière d’un service au volant.

À l'heure actuelle, il estime qu’environ 75 % des saisies de produits de contrebande sont attribuées aux livraisons par drones.

Des produits de contrebande largués d'un drone en 2022, dont de la méthamphétamine en cristaux. Photo : Fournie par John Randle

Surdoses, violence et dettes

John Randle affirme que la contrebande par drone a entraîné une augmentation de la violence et des surdoses dans les prisons. Il estime aussi que des détenus ont contracté de lourdes dettes.

En 2022, des agents de l'Établissement de Matsqui ont trouvé 13 paquets de méthamphétamine en cristaux emballés individuellement. La valeur marchande, à l’extérieur de la prison, était estimée à 7800 $. Selon John Randle, la marchandise valait environ 180 000 $ à l’intérieur des murs du pénitencier.

La valeur des drogues peut être 10 fois plus élevée en prison que dans la rue, principalement parce que l'offre de drogues y est restreinte alors que la demande est élevée.

Entre mars 2020 et février 2022, près de 700 incidents liés aux drones ont eu lieu dans les prisons canadiennes, selon le SACC . C'est au Québec que les incidents sont les plus nombreux, s’élevant à 296 ou 43 % des incidents répertoriés.

Ces statistiques n'ont pas été directement fournies par Service correctionnel Canada (SCC) à CBC . L'agence fédérale affirme que le partage de ces informations crée des vulnérabilités en matière de sécurité.

SCC affirme que ses agents empêchent la contrebande dans les prisons de plusieurs façons, notamment en fouillant les détenus, les visiteurs et le personnel, parfois à l'aide de chiens détecteurs de drogue. Des appareils à balayage ionique détectent également des traces de drogue dans certaines prisons.

La protection de la sécurité de nos établissements est une priorité absolue pour Service correctionnel Canada , a déclaré l'organisme dans un communiqué.

La technologie comme solution

Le travail en lui-même devient de plus en plus dangereux. Nous avons besoin d'outils pour commencer à détecter ces drones et à les arrêter , estime John Randle.

Chaque semaine, les agents correctionnels voient plusieurs livraisons par drones dans les prisons, selon leur syndicat. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En 2019, SCC a annoncé qu'il dépenserait six millions de dollars pour installer des équipements de détection de drones par radar dans six prisons canadiennes. L'objectif était de les rendre opérationnels d'ici mars 2022, mais le SACC affirme que cela ne s'est pas produit.

Selon le SACC , des travaux sont en cours pour tester et installer cette technologie à l'Établissement de Donnacona, au Québec. Le syndicat indique que ce pénitencier reçoit chaque jour de deux à trois livraisons par drone.

SCC n'a pas accepté de donner une entrevue à CBC . Malgré des demandes répétées, il a refusé de divulguer le nombre de prisons ayant accès à la technologie depuis l'annonce du programme, invoquant des raisons de sécurité. Il n'a pas non plus expliqué le type de technologie de détection qu’il étudie.

Dans un communiqué, l'agence fédérale a indiqué qu'elle travaillait avec des entreprises développant des technologies de détection des drones. Une fois que ces technologies seront opérationnelles dans les prisons, elle envisagera de les étendre à d'autres établissements.

Avec les informations de Baneet Braich