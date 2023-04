En C.-B., la plupart des attentes sont comblées par le plan sur les langues officielles

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) aurait souhaité, par exemple, un financement de base bien plus important pour les organismes communautaires.

Sur le plan national, on avait demandé une bonification de 300 millions de dollars [...], ce sont 62 millions qui ont été octroyés, c’est quand même très en deçà de ce qu’on avait demandé , explique la directrice générale de l'organisme, Emmanuelle Corne Bertrand.

Elle s’appuie sur un rapport de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) de l’an dernier, qui avait constaté que de nombreux organismes francophones en milieu minoritaire risquaient de fermer, et qui réclamait une aide accrue du gouvernement fédéral.

Selon elle, un meilleur soutien de ces organismes contribue à la survie de la francophonie dans les milieux minoritaires.

« Si les familles francophones sont impliquées dans la communauté francophone, ça va être naturel pour elles d’envoyer leurs enfants à l’école francophone. Si elles ne le sont pas, le choix ne sera pas forcément évident, et c’est possible qu’elles envoient leurs enfants à l’école anglophone. » — Une citation de Emmanuelle Corne Bertrand, directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

Dans son plan d’action, Ottawa s’engage à bonifier le financement de base des organismes communautaires jusqu’à un maximum 25 % afin de répondre aux besoins émergents au sein des organismes et des communautés minoritaires .

Retour des services d’aide à l’emploi

Le plan d’Ottawa réserve 208 millions pour aider les organismes locaux des communautés francophones en situation minoritaire à fournir des services d'aide à l'emploi.

Pendant de nombreuses années, la FFCB a fait valoir que les services à l’emploi en français s’étaient érodés en Colombie-Britannique après qu’Ottawa eut confié à la province la gestion de ces services.

L’an dernier, la Cour d’appel fédérale a d’ailleurs jugé que le gouvernement fédéral avait failli à ses obligations linguistiques lorsqu'il a transféré ces services à la Colombie-Britannique en 2008. Elle lui a ordonné de réparer les torts causés.

On s’attend à ce que les services soient rendus aux organismes francophones l’année prochaine , précise à ce propos Emmanuelle Corne Bertrand.

Selon la directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, Emmanuelle Corne Bertrand, un meilleur soutien des organismes communautaires contribue à la survie de la francophonie dans les milieux minoritaires. Photo : Radio-Canada

L’immigration, clé de la survie des communautés minoritaires

La FFCB salue, par ailleurs, la stratégie ambitieuse du gouvernement en immigration, au même titre que le réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique.

Dans son plan d’action, le gouvernement accorde une place importante au rétablissement du poids démographique des francophones grâce à l’immigration, le premier pilier du plan, auquel il consacre 137,2 millions de dollars.

C’est un financement de 50 millions de dollars pour des initiatives comme les communautés francophones accueillantes qui enchante particulièrement le gestionnaire du réseau, Loïc Bernard. En Colombie-Britannique, la ville de Prince George porte ce titre.

« On nous annonce le renforcement de ce type d’initiative qui est très appréciée, qui est pour nous une clé du succès pour favoriser l’immigration, mais aussi la rétention des francophones dans notre belle province. » — Une citation de Loïc Bernard, gestionnaire du réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique

Avec plus d’argent, Loïc Bernard espère pouvoir faire plus de promotion de ce que la Colombie-Britannique a à offrir à l’international.

Des pas dans la bonne direction en éducation

De son côté, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) applaudit les investissements pour recruter plus d'enseignants et pour favoriser le réseau de garderies en français.

L’annonce d’Ottawa comprend la création d’un corridor pour la sélection et la rétention d’enseignants de français au Canada, une mesure de 16,3 millions de dollars, ainsi que 50 millions de dollars pour la mise en place d’un réseau d’intervenants en petite enfance, dans le but d’améliorer l’accès à des services et des programmes de garde de qualité.

On le répète, quand les enfants commencent chez nous dans des garderies [...] on sait qu’ils vont rester, qu’ils vont mieux acquérir la langue, s’approprier leur identité culturelle , se réjouit la présidente du conseil d’administration du CSF , Marie-Pierre Lavoie.

Elle note cependant que les programmes d'immersion, en Colombie-Britannique, reçoivent beaucoup plus de fonds que le programme francophone.

« Chez-nous, c'est 37 % pour nous les francophones et 63 % pour l'immersion, donc ça c'est décevant. » — Une citation de Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

L'avocat Mark Power possède des bureaux à Ottawa, Montréal, et Vancouver. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Un plan lié au projet de loi C-13

Selon Mark Power, avocat spécialiste des droits linguistiques, le plan d’action présenté par Ottawa prévoit beaucoup d’argent pour assurer la pérennité du français, une nécessité selon lui.

Il indique toutefois que l’effet à long terme du plan dépendra du projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles, le projet de loi C-13, dont les débats s'amorcent mercredi, à la Chambre des communes.

Ottawa affirme pour sa part que la prochaine étape sera de négocier de nouvelles ententes en matière d’éducation et de services avec les provinces et les territoires, des négociations que les groupes de la Colombie-Britannique attendent aussi de pied ferme.

On s’attend à ce que le gouvernement provincial nous invite à la table, à ce que nous fassions partie des conversations [pour voir] comment on peut offrir plus de services aux personnes d’expression française en Colombie-Britannique , affirme Emmanuelle Corne Bertrand.

Avec des informations de Julie Landry