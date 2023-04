Des Tibétains manifestent et clament que la vidéo du baiser du dalaï-lama a été incomprise

Les participants ont défilé dans le centre-ville pour s’arrêter au pied de l’immeuble de CBC/Radio-Canada, demandant une mise en contexte plus nuancée de la scène en question.

Nyila Tsedon, une Tibétaine en exil qui vit à Toronto depuis 2004, dit avoir été profondément touchée par les critiques adressées au chef spirituel bouddhiste, âgé de 87 ans.

Elle raconte la peine qu’elle ressent quant au fait que le monde ait mal compris ce qu'elle présente comme une interaction innocente. Je déteste cette vidéo. Le dalaï-lama est vraiment innocent, enjoué, très compatissant.

La séquence remonte au 28 février dernier pendant un événement public en Inde, lorsqu’un jeune garçon s'est approché du chef spirituel tibétain, et lui a demandé un câlin.

Le dalaï-lama, chef spirituel tibétain, lors de l'audience du 28 février dernier où il a demandé à un garçon de lui « sucer la langue ». Photo : Associated Press / Ashwini Bhatia

C'est alors que l'interaction controversée a eu lieu. À l'époque, la vidéo de l'ensemble de l'événement a été publiée en ligne. Mais début avril, une séquence contenant uniquement l'interaction a commencé à circuler. S’en est suivi une polémique sur les réseaux sociaux dans laquelle l'échange était perçu comme inapproprié, ce qui a été largement rapporté dans les médias y compris par Radio-Canada et le réseau CBC.

Le dalaï-lama a par la suite présenté des excuses sur son site Web au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde . Le communiqué indique que le chef spirituel a regretté l'incident, mais taquine souvent les gens qu'il rencontre de manière innocente et ludique .

Malentendu culturel

De nombreux Tibétains qui ont parlé à CBC disent que la controverse est le résultat d'un malentendu culturel et que les médias grand public devraient faire preuve de plus de sensibilité lorsqu'ils traitent de sujets liés à différentes cultures.

Sa Sainteté montrait son affection envers ce jeune garçon , souligne également Sonam Chokey, une organisatrice communautaire. Selon elle, dans la culture tibétaine, des interactions comme celle-ci sont une forme de taquinerie, courante et bon enfant, entre les aînés et les plus jeunes.

Sonam Chokey dit que la controverse autour du dalaï-lama est le résultat d'un malentendu culturel et assure que l'incident n'avait rien de sexuel. Photo : CBC/Paul Smith

L'expression mange ma langue est souvent utilisée dans ces interactions, et le dalaï-lama avait probablement mal traduit l'expression en raison de son anglais approximatif, explique Mme Chokey.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi le monde a d'abord réagi comme il l'a fait , admet-elle. La maltraitance des enfants, en particulier venant de personnes puissantes, d'institutions puissantes, de personnes d'institutions religieuses - nous savons qu'il y a des décennies d'abus qui ont été enregistrées.

Mais cette interaction n'est pas un exemple d'abus, soutient-elle.

Après l'annexion du Tibet par la Chine communiste en 1949, le dalaï-lama s'est enfui en Inde en 1959, formant un gouvernement en exil. Il est depuis devenu une figure internationale connue pour ses enseignements sur l'amour, la compassion et la bonté. Il est vénéré par la diaspora tibétaine ainsi que par ceux qui vivent encore au Tibet.

C'est comme si un membre de notre famille, notre grand-père, notre père était attaqué , reprend Sonam Chokey.

Tout n'est pas noir et blanc

Pour Sonam Wangyal, du groupe culturel tibétain local, Dhokham Chishigangdruk Canada, le problème réside dans le fait que la plupart des médias grand public ont diffusé la courte vidéo sans aucun contexte situationnel ou culturel.

Lorsque les médias occidentaux et les Occidentaux ont regardé cette vidéo, c'est là que la mauvaise communication et l'incompréhension se sont produites , dit-il.

Les manifestants ont commencé leur marche depuis le quartier de Little Tibet, dans l'ouest de la ville. Photo : CBC/Evan Mitsui

Il demande aux médias de faire mieux et de veiller à ce que les futurs reportages comme celui-ci sur le dalaï-lama incluent les points de vue des membres de la communauté.

Chemi Lhamo, une autre organisatrice communautaire d'origine tibétaine basée à Toronto, indique que personne dans la communauté n’a remis la scène en question lorsqu’elle est survenue.

Il n’y avait rien d’anormal. En fait, j'ai vu beaucoup de commentaires sur la vidéo YouTube qui a été publiée en février, où les gens disaient : "Ce jeune garçon a tellement de chance. Combien de bon karma ce garçon a-t-il accumulé pour avoir ce type d'interaction avec Sa Sainteté ?"

Chemi Lhamo invite le public et les médias occidentaux à la nuance. Photo : CBC/Martin Trainor

Le garçon et sa mère ont déclaré plus tard dans une entrevue que cette rencontre avec le chef spirituel était une bénédiction pour eux, ajoute Mme Lhamo.