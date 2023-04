L’accord d’un milliard de dollars pour le nouvel aréna des Flames s’attire des critiques

L'accord de 1,2 milliard de dollars conclu mardi sur le projet d'aréna de Calgary s'attire des critiques, notamment en raison de l'augmentation du coût du projet et du pourcentage plus élevé de fonds publics investis.

Par le biais d'un investissement de 537 millions de dollars, Calgary contribuera au financement du développement du centre événementiel, de la structure du stationnement, d'une esplanade fermée et d'une patinoire communautaire. De son côté, l'Alberta investira 300 millions de dollars dans les travaux d'infrastructure liés au projet.

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, n'a pas tardé à réagir à cette annonce.

Nous sommes heureux pour Calgary et j'espère que le gouvernement provincial prêtera attention aux besoins d'Edmonton également, lorsqu'il est question [pour la capitale] d'être une ville de classe mondiale , a-t-il indiqué mardi durant une conférence de presse.

Amarjeet Sohi souhaite qu'Edmonton soit reconnue comme une ville attirant des événements internationaux et qu'elle devienne un centre de culture et de divertissement pour le nord de l'Alberta et la région.

La part des contribuables gonfle

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) s'oppose à la décision des gouvernements de l'Alberta et de Calgary de dépenser un total de 867 millions de dollars de l'argent de fonds publics dans la construction d’un nouveau centre événementiel.

Kris Sims, directrice de la FCC pour l'Alberta, affirme que l'argent des contribuables ne devrait pas servir à construire de nouveaux stades pour des équipes sportives fortunées .

En 2019, la Ville de Calgary avait accepté de partager le coût de la construction d'une patinoire avec les propriétaires des Flames en dépensant environ 275 millions de dollars chacun. Cette facture totale de quelque 550 millions de dollars est ensuite passée à 608 millions avant que l'accord ne soit annulé par le groupe propriétaire des Flames, la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), en décembre 2021.

Le plan de développement pour la construction d’un nouveau centre événementiel qui permettra entre autres de remplacer l’aréna Saddledome de Calgary. (Photo d'archives) Photo : Ville de Calgary

Les politiciens ne devraient pas faire appel aux contribuables pour financer les arénas des grandes équipes sportives , a déclaré Kris Sims. Les coûts de ce projet ont rapidement explosé, la dernière fois, et il y a d’énormes risques que les contribuables aient à payer des factures exorbitantes pour ce projet.

Moshe Lander, économiste du sport et maître de conférences en économie à l'Université Concordia de Montréal, est incapable de justifier une telle dépense de l'argent des contribuables par les gouvernements.

La réalité économique est qu'il n'est jamais logique d'investir de l'argent public dans des arénas et des stades , explique-t-il. [Cet investissement] ne sera jamais rentabilisé. Telle est la réalité.

L’opposition officielle réclame des détails

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, la cheffe de l'opposition officielle, Rachel Notley, s'est penchée sur l'accord conclu entre les trois parties.

Cette dernière a remis en question la transparence de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, et de son gouvernement quant au projet de construction du nouvel aréna.

Rachel Notley, cheffe de l'opposition officielle, réclame qu'un accord confidentiel entre l'Alberta, Calgary et la Calgary sports and Entertainment Corporation soit rendu public. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Nous avons appris aujourd'hui qu'il existe un accord financier confidentiel entre les parties qui identifie des engagements financiers supplémentaires de la part des contribuables au-delà des 807 millions de dollars annoncés hier [mardi] , a souligné la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta.

Elle affirme que l'accord contient des détails quant à un développement supplémentaire des terrains autour de l'aréna, qui donnera des droits exclusifs à la CSEC pour les décennies à venir .

Selon le NPD albertain, l'accord demeurera confidentiel pendant les six à huit semaines à venir, soit jusqu'à la fin de la journée électorale, le 29 mai.

Avec les informations de Joel Dryden