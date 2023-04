100 concerts pour les 90 ans de l’OSM 

La 90e saison de l’OSM s’ouvrira le 12 septembre avec Le Sacre du printemps, œuvre incontournable d’Igor Stravinsky. Ce concert sous la direction de Rafaël Payare présentera en première partie la Messe glagolitique du compositeur tchèque Leoš Janáček, que l’orchestre jouera pour la première fois depuis 30 ans.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le maestro dirigera aussi deux concerts qui s’inscrivent dans la suite du cycle Mahler amorcé l’an dernier : la Symphonie no 7 en mi mineur, avec la violoniste Simone Lamsma (16, 17 et 20 janvier), ainsi que la Symphonie no 1 en ré majeur, surnommée Titan , avec le pianiste Alexander Malofeev (21 et 23 septembre).

Les 22 et 23 novembre, le maestro d’origine vénézuélienne proposera au public un voyage sud-américain en compagnie du pianiste espagnol Javier Perianes. Ils présenteront notamment Variations concertantes, op. 23 du compositeur argentin Alberto Ginastera et Bachianas brasileirasno 8 du Brésilien Heitor Villa-Lobos.

La soprano Barbara Hannigan en résidence

La soprano et cheffe d’orchestre néo-écossaise Barbara Hannigan sera l’artiste en résidence de l’OSM pour la saison 2023-2024. L’une des rares interprètes à diriger un orchestre, le Ludwig Orchestra, tout en chantant à ses côtés, elle retrouvera ce double rôle à l’occasion du concert Richard Strauss et Poulenc par Barbara Hannigan (21 et 22 février). On pourra aussi entendre sa voix dans Rafael Payare et la Quatrième symphonie de Bruckner (28 et 29 février).

Plusieurs autres événements sont au programme, dont un hommage à Patrick Norman et ses 55 ans de carrière (21 et 22 mai 2024) et un mariage audacieux entre l’OSM et le groupe de rap français IAM, qui interpréteront des chansons de l’album L’école du micro d’argent (4 au 6 octobre).

Rappelons que ce concert a été reporté à trois reprises depuis son annonce initiale en 2019. Le concert sera dirigé par la cheffe d’orchestre Dina Gilbert.

Un temps des fêtes signé Fred Pellerin et Bruno Pelletier

Pour le temps des fêtes 2023, le chef émérite de l’OSM Kent Nagano et Fred Pellerin offriront un sixième conte de Noël, Le secret de Polichignon, du 14 au 16 décembre. Le spectacle met en scène Méo Bellemare, écheveleur à Saint-Élie-de-Caxton, qui entretient la barbe, la moustache et les cheveux des habitants et habitantes du village.

Le 29 novembre, le chanteur Bruno Pelletier investira la basilique Notre-Dame avec l’OSM pour célébrer les 20 ans de l’album de Noël Bruno Pelletier et l’Orchestre symphonique de Montréal. Finalement, le 19 décembre, le chef français Hervé Niquet dirigera L’enfance du Christ à la Maison symphonique, une œuvre de Berlioz en trois parties pour solistes, chœur et orchestre.

Les 10 ans du Grand Orgue Pierre-Béique

Cette nouvelle saison de l’OSM marque aussi le 10e anniversaire de l’acquisition du Grand Orgue Pierre-Béique, dont le nom rend hommage à son premier directeur général (de 1939 à 1970).

Inauguré en 2014, l’orgue réalisé par la maison Casavant sera au cœur du week-end de clôture de la saison du 28 au 30 mai 2024, avec le concert Orgue et orchestre : la parfaite harmonie. Les organistes de renom Shin-Young Lee, Isabelle Demers, Jean-Willy Kunz et Olivier Latry se partageront les claviers, sous la direction de Rafaël Payare.

L’instrument sera aussi célébré de façon ponctuelle durant la saison avec 15 concerts (récitals, concerts avec orchestre, concerts orgue et cinéma) mettant à l’honneur douze organistes. Il occupera entre autres une place de choix lors du concert d’ouverture de la saison.

La programmation complète de la saison 2023-2024 est disponible sur le site de l’OSM  (Nouvelle fenêtre) .