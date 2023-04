Le Yukon propose une assemblée citoyenne pour réformer le mode de scrutin

Le Yukon a fait un pas de plus vers un référendum pour une réforme du mode de scrutin. Un comité composé d’un membre de chacun des trois partis a présenté son rapport final, dans lequel il propose trois recommandations, dont la création d’une assemblée citoyenne.

Sans déterminé de mode de scrutin préférable, le comité, formé en 2021 après les dernières élections législatives, soutient qu’un changement apporté au système électoral devrait être soumis deux fois en référendum à la population.

Le premier référendum servirait à déterminer si la population souhaite ou non changer le mode de scrutin et, si elle le souhaite, elle serait invitée à voter une seconde fois, quelques années plus tard, afin de valider ce choix après une période d’essai.

La motion concernant le rapport final du comité sur la réforme du mode de scrutin a suscité des débats en chambre mardi. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

La seconde recommandation porte sur l’importance de trouver un équilibre entre la représentativité de la capitale et celle des régions rurales, notamment dans le cas d’un mode de scrutin proportionnel où le nombre de sièges est déterminé par le pourcentage du vote populaire, ce qui donnerait un pouvoir considérable aux habitants de Whitehorse, qui représentent près de 70 % de la population du territoire.

La formation d’une assemblée citoyenne

La dernière recommandation, la seule qui n'a pas fait consensus, invite le gouvernement à créer une assemblée citoyenne afin de déterminer le meilleur mode de scrutin à adopter.

Une assemblée citoyenne, c’est comme un jury. C’est un groupe de Yukonnais qui, dans ce cas-ci, ne sont pas partisans, ni élus, mais plutôt choisis aléatoirement pour représenter le Yukon et sa démographie , expliquait le ministre John Streicker, membre du comité consultatif, mardi en chambre.

« L’assemblée répondrait alors à une question : est-ce que le système majoritaire uninominal à un tour est le meilleur pour le Yukon et sinon, lequel le serait? » — Une citation de John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

L’assemblée en ferait ensuite la recommandation au gouvernement, explique la cheffe du Nouveau Parti démocratique, Kate White, qui a présidé le comité.

Ils vont avoir l’opportunité d’avoir des experts, d’apprendre sur notre système, sur d’autres systèmes et j’espère qu’ils vont faire une recommandation , dit-elle, en soulignant qu’il faut d’abord déterminer comment cette assemblée sera formée.

Il faut, selon elle, lancer un autre comité qui [déterminera] les termes de référence et comment on choisit [les membres] et comment l’assemblée de citoyen va fonctionner , illustre-t-elle.

Selon le greffier à la retraite de l'Assemblée législative, Floyd McCormick, qui avait critiqué le premier comité mis en place en 2019 parce qu’il n'incluait aucun représentant de la chambre, ce plus récent comité et le processus pour parvenir au rapport final a été des plus rigoureux.

Le processus de ce comité a probablement été le processus le plus minutieux auquel je puisse penser à l'Assemblée législative depuis très longtemps , dit-il.

Une perte de temps , dit l’opposition

Le chef de l’opposition, Currie Dixon, est plutôt d’avis que le gouvernement devrait concentrer ses efforts ailleurs et prioriser des enjeux comme le coût de la vie, le système de santé et la crise des opioïdes.

« Les Yukonnais font face à beaucoup d’enjeux très importants et nous ne pensons pas que celui-là fait partie des priorités des gens. » — Une citation de Currie Dixon, chef du Parti du Yukon

C’est aussi pourquoi nous pensons que la création d’une assemblée citoyenne est une perte de temps et de ressources. Nous pensons que de sélectionner aléatoirement 38 Yukonnais pour y participer et revoir notre système démocratique n'a pas de sens , soutient Currie Dixon.

Pour Sue Greetham, qui milite depuis plus de 10 ans avec le regroupement Fair Vote Yukon, modifier le mode de scrutin est toutefois primordial.