La desserte ambulancière s’améliore en Abitibi-Témiscamingue

Les ambulanciers du secteur d’Amos peuvent désormais répondre plus rapidement aux appels d’urgence grâce à l'implantation d’un nouvel horaire leur permettant d’être sur le terrain pendant l’entièreté des quarts de travail, comme promis par Québec en juin dernier.

Deux ambulances se partagent les quarts de travail de jour et une ambulance sillonne le secteur la nuit, remplaçant officiellement les horaires de faction, qui forçaient les ambulanciers à être de garde à domicile dans l’attente d’appels.

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN), Félix-Antoine Lafleur (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Selon Félix-Antoine Lafleur, président syndical du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue (CCAT) pour la CSN, les effets bénéfiques du changement se font déjà ressentir.

Sur le terrain, on voit évidemment que ça plaît aux ambulanciers, mais on voit aussi que les délais pour avoir accès aux services d’urgence sont beaucoup mieux. Ils sont toujours prêts à partir et ça paraît dans les résultats , soutient-il.

Des horaires hybrides devraient aussi être implantés à Malartic, Senneterre, Ville-Marie et Témiscaming. Ces horaires comprendraient deux quarts de travail de huit heures par jour assurés par des ambulanciers dans leur véhicule.

Un pas dans la bonne direction pour le CCAT , qui poursuit tout de même ses demandes pour l'élimination complète des horaires de faction dans la région.

Des échanges à l’Assemblée nationale

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine (photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

La question des horaires des ambulanciers a été soulevée par le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau, lors de l’étude des crédits budgétaires 2023-2024 du ministère de la Santé et des Services sociaux mardi.

Soixante-dix zones ambulancières ont toujours des horaires de faction. En ce moment, les citoyens des régions sont de seconde zone, ils reçoivent des services de seconde zone, s’est exclamé Joël Arseneau. Est-ce que le ministère a au moins la volonté de tendre vers un horaire plus efficace pour ceux qui en ont besoin?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est alors empressé de répondre que des sommes ont déjà été investies afin de procéder progressivement à un changement d’horaires. Il a toutefois indiqué que l’enjeu n'est pas la priorité du gouvernement.

Christian Dubé, ministre de la Santé, lors de l'étude des crédits. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En ce moment, notre priorité est sur les centres d’appel, parce que c’est là où on peut faire le plus de gains. Alors, que ce soit à Matane ou en Abitibi, je peux vous dire que notre attention au cours des prochains mois va vraiment être sur nos centres d’appel , a-t-il rétorqué.