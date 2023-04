DANSEncore : un 29e festival dans la rue et pour les jeunes

Le 29e festival se déploiera à la maison de la culture, à la salle J.-Antonio-Thompson, au port, sur la rue des Forges, à la place de l’Hôtel-de-Ville et au parc Champlain, où sera érigée une toute nouvelle scène.

On revient à la rue parce que les autres années, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas [...] On revient reprendre le centre-ville avec la danse , se réjouit la directrice artistique adjointe du Festival international DANSEncore, Mireille Baril.

Lors du gala, le spectacle principal du festival, les jeunes seront à l’honneur. Différents styles de danse seront présentés. La troupe québécoise DM Nation, sacrée championne du monde de danse hip-hop en 2022, se produira également.

Le festival a dévoilé sa programmation mercredi. Photo : Radio-Canada / Jacob Côté

En plus de danseurs locaux de renom, des troupes internationales de la France, de la Colombie, de l’Italie et des États-Unis seront en vedette. Au total, l’événement regroupera 175 artistes.

Plusieurs spectacles participatifs reviendront également, comme les cours de zumba et de salsa. Une classe de percussion sera aussi offerte dans un tout nouveau lieu, la cour du Musée Pop.

Les compétitions scolaires déjà populaires

Près de 90 % des places pour assister aux compétitions scolaires du festival sont déjà comblées, selon la directrice générale et artistique du festival, Maria Juliana Vélez, qui estime que cet engouement dépasse les chiffres prépandémiques.

C’est un engagement avec la danse en général, mais envers nous aussi en tant qu’événement donc on est très reconnaissant. On veut vraiment mettre au cœur de toute notre programmation cette idée de créer un nouveau public , admet-elle.

Un seul spectacle de danse contemporaine

La danse contemporaine est abordée différemment cette année par l’organisation, avec une seule représentation prévue. Le public pourra toutefois assister à l’une des répétitions de la troupe de Véronique Giasson et échanger ensuite avec les interprètes. L’organisation souhaite ainsi sensibiliser l’auditoire à cet art plus niché.

Il y a une possibilité de démystifier la pratique de la danse contemporaine. C'est sur qu’un jeune qui vient voir une répétition, qui voit comment interagit l'artiste avec les danseurs, comment ça se passe avec les éclairages, va probablement être très séduit et va vouloir voir le spectacle en intégral , soutient Mme Vélez.

Avec les informations de Jacob Côté