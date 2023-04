Un appel d’offre jugé trop contraignant retarde la construction de 3000 places en CPE

Selon nos informations, un prix plafond imposé par le ministère de la Famille aurait freiné les entreprises intéressées.

Ce tout nouveau concept de CPE préfabriqués est mené par l’Association québécoise des centres de la petite enfance. Il est réparti dans treize régions et devrait permettre de créer 3214 nouvelles places.

À La Magie du Rêve de Val-d’Or, 155 nouvelles places doivent être créées grâce à ce projet pilote.

La raison pour laquelle ils n’ont pas déposé leur soumission, c’est le prix plafond déterminé par le ministère de la famille , explique France-Claude Goyette, directrice générale du CPE La Magie du Rêve.

Des enfants qui fréquentent le CPE La Magie du Rêve à Val-d'Or (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Une vingtaine d’entrepreneurs se seraient montrés intéressés au départ, mais ce prix maximum a changé la donne. Lors d’une rencontre tenue la semaine dernière, ces derniers auraient réitéré leur intérêt moyennant le retrait du prix maximum lors d’un prochain appel d’offres.

Exemple pour notre 80 places, le ministère subventionne 2,3 millions, mais dans les faits, quand on va en construction traditionnelle, c’est de 500 000$ à 1 million de plus quand on va chercher des soumissions de constructeurs. En préfabriqués, la différence sera moins élevé que ça, on pense , ajoute France-Claude Goyette.

À Rouyn-Noranda, le CPE La Ribambelle a déposé deux projets pour un total de 160 places et le CPE Au jardin de Pierrot souhaite construire un bâtiment qui va créer 78 nouvelles places.

L’Association québécoise des centres de la petite enfance n’a pas souhaité commenter le dossier pour le moment, mais on nous assure qu’un nouvel appel d’offres sera déposé au cours des prochains jours.

Les mêmes entrepreneurs-constructeurs de ce monde, les Bonneville, par exemple, sont prêts à soumissionner, c’est le plafond qui les empêchait. On pense qu’il devrait y avoir plusieurs soumissions , estime France-Claude Goyette.

Un retard important

Le CPE La Ribambelle de Rouyn-Noranda (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joël Côté

Le prochain appel d’offres devrait durer deux mois, il faudra ensuite réaliser les plans, qui devront être approuvés par le ministère de la Famille. Il sera donc impossible pour la plupart des projets de débuter les travaux cet été comme prévu initialement.

Nous, on prévoyait pour nos deux projets ouvrir à l’automne ou à l'hiver 2023, mais là ce sera probablement au printemps ou à l'été 2024 si tout va bien , mentionne France-Claude Goyette, qui est fort déçu de ce délai.

C’est une déception autant pour les familles que pour nous qui essayons d’offrir des places rapidement. J’ai des téléphones tous les jours, là on donnait de l'espoir que ça s’en venait, mais là on recule de six mois supplémentaires. On a vraiment des parents en détresse , explique-t-elle.