SOS dépannage - Moisson Granby lance un appel au public après avoir été victime de vols

SOS dépannage - Moisson Granby a toujours subi des vols, selon le directeur du service d’aide alimentaire et du soutien technique de l'organisme, Éric Vachon. « Mais je vous dirais que depuis un an, dans la dernière année, ça a augmenté, c'est exponentiel, c'est rendu à toutes les nuits, et plusieurs fois par nuit », déplore-t-il.

Ces vols ont lieu dans des bacs extérieurs installés pour recueillir des dons hors des heures d’ouverture de l’organisme.

On a un magasin, une entreprise en économie sociale qui nous permet de générer des profits pour la banque alimentaire. Les gens, on les invite à venir porter du matériel qu'ils n’utilisent plus. Passé les heures d'ouverture, on a un endroit qui est à l'abri des intempéries, qui a des bacs qui sont identifiés selon le type de marchandise, explique Éric Vachon. Passé minuit, il y a des gens qui passent, puis eux viennent se servir dans ces bacs-là.

La perte de ces dons pèse lourd sur l’entreprise.

Ce sont des dons qui, normalement, auraient dû s'en aller dans le magasin puis nous générer des profits. Là, c’est d'autres personnes qui partent avec. En plus de ça, souvent, les gens vont vider les boîtes par terre pour pouvoir rapidement trouver ce qui est intéressant, donc les employés rentrent le matin et doivent faire le ménage de cet endroit-là parce qu’il va y avoir des vêtements qui sont étendus sur le sol , déplore-t-il.

« C'est vraiment désagréable. En plus de nous enlever une source de revenus, ça rajoute du travail le matin aux gens. Imaginez que vous commencez votre journée en devant nettoyer un bordel que des gens ont fait durant la nuit, ce n’est vraiment pas agréable. » — Une citation de Éric Vachon, directeur du service d’aide alimentaire et de soutien technique de SOS dépannage - Moisson Granby

Comme les malfaiteurs peuvent rarement être identifiés sur les caméras de surveillance, les plaintes à la police sont souvent infructueuses, ajoute-t-il. Pour faire une plainte, si on n'a pas de personne en tant que telle, je n'ai pas de nom, je n’ai rien à fournir, la police peut prendre ma plainte, mais elle ne pourra pas faire grand-chose avec , constate-t-il.

L’organisme demande donc à ses donateurs d'effectuer leurs dons pendant ses heures d’ouverture, dans la mesure du possible. Ce matériel-là est rentré à l'intérieur, puis il n’y a pas de risque qu'il soit volé , soutient Éric Vachon.

L’horaire du centre de dons est disponible sur le site web de SOS dépannage - Moisson Granby.