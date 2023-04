Le CISSS de la Côte-Nord veut plus de soins à domicile pour désengorger ses urgences

Les milieux hospitaliers sont là pour nous donner un soutien dans les épisodes de soins actifs, pas pour faire de l’hébergement à long terme , affirme le directeur adjoint de la Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS , Enock Cormier.

De nouvelles résidences privées pour aînée sont donc nécessaires que plusieurs retrouvent un milieu de vie qui leur convient, selon le CISSS .

Le manque d'hébergement entraîne les mêmes conséquences sur la Côte-Nord qu'ailleurs au Québec, où 4000 individus attendent de trouver une place dans un centre d'hébergement, selon Sophie Zhang, médecin de famille et co-présidente de la Communauté de pratique des médecins en CHSLD .

Selon elle, cette pénurie de places en résidence pour personne âgée ou en CHSLD tend à nuire à la santé des aînés, ce qui alourdit la charge imposée au système de santé. L'endroit où ils sont n'est pas nécessairement adapté à leurs besoins, ce qui fait qu'ils pourraient devoir consulter davantage en clinique et aux urgences ou être hospitalisés , explique la Dre Zhang.

Selon Enock Cormier, 20 à 30 personnes se retrouvent à l'Hôpital de Sept-Îles et à celui de Baie-Comeau, sans en avoir besoin. Or, précise-t-il, les séjours à l’hôpital prolongés mais non nécessaires peuvent aussi présenter des risques et, par exemple, empirer la condition physique des patients.

Pour éviter ce genre de séjour, le CISSS de la Côte-Nord préconise donc les soins à domicile, notamment à travers la politique Chez soi : Le premier choix. Plusieurs études prouveraient la popularité auprès des aînés des résidences à domicile, selon Enock Cormier. Il manquerait 400 places en résidences privées pour personnes âgées sur la Côte-Nord, selon ses calculs fondés sur un rapport du vérificateur général de 2021-2022.

Si on avait ces places-là, ça nous donnerait une latitude pour garder des personnes en résidences privées avant de les tourner vers les résidences intermédiaires, ou encore vers les CHSLD , soutient M. Cormier.

Les résidences privées ne sont toutefois pas la seule solution, ni nécessairement la meilleure solution pour tous, selon Sophie Zhang. Il faudra investir dans le public. Il y aura toujours des personnes qui n’ont pas les moyens pour se payer des soins au privé , plaide-t-elle.

« On a vu avec la pandémie que les ressources privées ne répondent pas toujours aux besoins des personnes âgées vulnérables. » — Une citation de Sophie Zhang, médecin de famille et co-présidente de la Communauté de pratique des médecins en CHSLD

Justement, les CHSLD de la Côte-Nord ne sont pas en reste : le taux d’occupation y est de 100 %, selon le CISSS .

Pour Sophie Zhang, ils doivent faire partie de la solution : ce n’est pas seulement le milieu privé qui doit être responsable de nourrir l’offre en hébergement. Le gouvernement va dans ce sens-là , affirme-t-elle, notamment en conventionnant les CHSLD privés de la province.

Enock Cormier affirme pour sa part que les ressources en CHSLD sont suffisantes sur la Côte-Nord et que les besoins résident davantage en résidences privées pour personnes âgées. On essaie de consolider nos partenariats avec les promoteurs de résidences privées, dit-il.

Qu’il vienne du public ou du privé, l’hébergement comblera sur la Côte-Nord un besoin qui ne fera que grandir, alors que la population vieillit, mais que la population diminue.