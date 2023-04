Le Sentier Dawson : à l’intersection du développement économique et de la réconciliation

La première balise du projet touristique et commémoratif de la première route à relier l’Est et l’Ouest canadien, le Sentier Dawson, a été dévoilée mercredi à l'intersection de la promenade de la Rivière Seine et du boulevard provencher à Saint-Boniface.

Cette balise désigne la fin ou le terminus ouest du sentier du premier chemin reliant Fort William, maintenant Thunder Bay, à Fort Garry, l'actuelle Winnipeg. Elle marque aussi l’aboutissement de quatre années de recherche et de consultations.

Pour la coordonnatrice du tourisme au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba ( CDEM ), Sylvie Foidart, ce n'est qu'un début. Elle espère qu'il deviendra un attrait touristique pour les communautés aux abords du sentier et pour les Winnipégois.

Une tournée artistique y est déjà organisée annuellement en septembre et le CDEM prévoit organiser des tournées guidées et autoguidées pour amener les gens dans les communautés comme Richer, Sainte-Anne, Dufresne et Lorette , déclare Sylvie Foidart.

Le sentier est marqué de quinze balises grâce auxquelles les visiteurs pourront accéder à diverses informations sur l’histoire du chemin qui a mené à l’ajout du Manitoba à la Confédération.

Le chemin en entier, les 14 autres balises ainsi que les installations artistiques permanentes seront inaugurés le 27 mai à Richer lors d'une célébration communautaire.

Puisqu'il fait 150 kilomètres, il est recommandé d'explorer le sentier en voiture. Cependant, certaines sections ne sont accessibles qu'en motoneige, comme la première balise, qui correspond au débarcadère où les gens passaient de la voie fluviale vers la route terrestre, traditionnellement appelé Harrison Creek, où a aussi été signé le Traité numéro 3.

L'une des balises marque aussi une terre ayant appartenu à Louis Riel. C'est plein d'histoires et de petits trésors que les gens vont pouvoir découvrir en visitant les bornes , déclare Pierrette Sherwood, artiste et fondatrice du sentier des arts et du patrimoine Dawson Trail. Le sentier comprendra aussi une série d’expositions artistiques permanentes mettant en valeur les noms traditionnels et le patrimoine historique.

Sur la route de la décolonisation

Lorsqu’elle a lancé le projet, Pierrette Sherwood avait en tête une vision claire, celle d’aller au-delà des récits coloniaux afin de reconnaître et partager davantage les perspectives élargies sur la route. Celles-ci incluent les voix des femmes, des francophones, des Métis et des Premières Nations, qui jusqu’à maintenant ont rarement été entendues dans un tel contexte , déclare-t-elle.

Les Trésors du chemin Dawson au centre du Canada

Pour rapporter les points de vue méconnus et raconter l'histoire de ce chemin construit sur les sentiers millénaires des Premières Nations de façon plus inclusive, un comité consultatif exclusivement autochtone a été mis sur pied.

Mireille Lamontagne, qui est recherchiste et conservatrice de l’exposition du sentier, était en charge de ce comité. La participation de Premières Nations, comme celle de Brokenhead, lui ont notamment permis de trouver des citations sur l'opinion au sujet de cette route de ceux qui étaient à la tête des communautés autochtones à l'époque. [Les membres du comité] peuvent être fiers. La moitié du contenu vient d'eux déclare-t-elle.

En plus des consultations, ses deux années de recherche l’ont amenée à passer à travers 40 000 documents d’archives, ce qui lui a permis de retrouver les noms métis et anishnabe de certains lieux et de mieux comprendre l’expérience des Premières Nations et des Métis.

« L’histoire de la route a toujours été considérée et célébrée comme une victoire pour le Canada, sans aucun égard pour les impacts sur ceux et celles qui étaient déjà là. Nous voulions changer une fois pour toutes ce narratif colonialiste qui célèbre l'oppression des Premières Nations et des Métis, changer la perspective sur cette histoire et la raconter de façon authentique. » — Une citation de Mireille Lamontagne, recherchiste et conservatrice de l’exposition du Sentier Dawson

Pour Pierrette Sherwood, ces efforts soutiennent le travail de réconciliation entre peuples autochtones et non-autochtones. Elle espère que ce nouveau sentier interprétatif saura cultiver, la compassion, la compréhension et le respect afin de pouvoir surmonter les préjugés du passé et guérir ensemble comme communauté et que le projet du Sentier Dawson saura inspirer d'autres organismes à favoriser une optique plus inclusive et respectueuse de l’histoire.

