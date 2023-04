Les travaux au port de Newport auront lieu cette année

Les responsables du port de Newport disent avoir reçu la confirmation de Pêches et Océans Canada (MPO) que des travaux d’agrandissement et de réfection auront lieu cette année au quai.

Selon le président de l’administration portuaire de Newport, Luc Legresley, les travaux annoncés en 2021 devaient s’amorcer l’an passé, mais ont dû être reportés en raison de la tempête Fiona.

Le quai actuel est en fin de vie et on est dû pour avoir des rénovations à la grandeur , lance M. Legresley.

Des travaux sont nécessaires au port de Newport pour répondre à la hausse de l'achalandage. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La phase 1 des travaux doit débuter en août avec la construction d’un nouveau quai d'un peu plus de 82 mètres le long de la plage qui sépare les deux quais actuels, ce qui permettra d’augmenter la capacité d'amarrage du havre. Ces travaux doivent être exécutés à temps pour la saison de pêche 2024.

Des travaux de dragage seront aussi faits pour permettre une profondeur suffisante devant le nouveau quai et à l’est de celui-ci.

Il va y avoir plus d’espaces pour les homardiers et il va y avoir un dragage important aussi qui va se faire à cet endroit-là à cause des roches , explique Luc Legresley. À l’est du quai, il y a un récif, il y a de la roche. Un [petit] bateau peut y aller, mais un bateau avec un plus gros tirant d’eau, il ne pourrait pas.

Selon M. Legresley, le MPO est aussi en train de réaliser des études environnementales nécessaires pour que les travaux puissent aller de l’avant.

Avec la grève des fonctionnaires fédéraux, le ministère n’a pu répondu à une demande pour connaître le coût exact des travaux, mais Ottawa a annoncé en 2021 une enveloppe de 18 millions de dollars pour réparer six ports en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Un homardier accoste au port de Newport. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Hausse de l’achalandage

Selon Luc Legresley, l’achalandage au port a plus que doublé en sept ans, passant de 3000 bateaux par jour à près de 7000 et 7500 par jour.

Ça veut dire que l’achalandage a doublé comparativement à 5 ou 7 ans passés. Du côté des homardiers, on a 12 ou 13 bateaux et les crabiers, on n’avait pas de débarquement et on a maintenant deux industriels qui font du débarquement ici. Donc l’importance du quai a augmenté et est majeure maintenant.

Un crabier s'apprête à décharger sa cargaison de crabes des neiges. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Les travaux devraient permettre d’ajouter plus de 150 mètres d’espace additionnel au quai de Newport.

Suite des travaux

Les phases 3 et 4 comprennent la construction d'une digue permettant la création d'une aire de services du côté est du quai des côtiers, la démolition du quai des côtiers et sa reconstruction un peu plus à l'est.

Luc Legresley estime que les travaux sont nécessaires puisqu’il y a de plus en plus de bateaux dans les ports côtiers.

Les gros bateaux, dans certains quais, il y a beaucoup d’encombrements et c’est engorgé. Newport va pouvoir désengorger les autres ports de pêcheurs et il va y avoir un équilibre qui va se faire , explique-t-il.

Il note aussi que les nouveaux bateaux sont plus gros qu’avant.