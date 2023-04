La sixième saison de Black Mirror arrive sur Netflix en juin

J'ai commencé cette saison en bouleversant délibérément certaines de mes hypothèses de base sur ce à quoi il fallait s'attendre , a indiqué Charlie Brooker, le créateur de la série, dans une entrevue accordée au blogue Tudum.

La série anthologique mettra en vedette l’acteur Aaron Paul, connu notamment pour son rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad, ainsi que les actrices Kate Mara et Salma Hayek. Michael Cera, Annie Murphy et Rory Culkin figurent aussi dans la liste des artistes qui ont décroché un rôle.

La comédienne Salma Hayek interprète Eva Torres dans le film «Le Projet Hummingbird», de Kim Nguyen. Photo : The Hummingbird Project

Le magazine Variety avait déjà révélé en mai 2022 qu’une nouvelle saison était en préparation, mais Netflix s’était faite avare de détails.

La plateforme de diffusion en continu n’a par ailleurs toujours pas dévoilé le nombre d’épisodes pour cette mouture. La saison précédente, sortie en 2019 et mettant en vedette la chanteuse américaine Miley Cyrus, ne comptait que trois épisodes.

La série britannique a une pente abrupte à remonter, les deux dernières saisons n’ayant pas été aussi bien reçues par le public et les critiques que les premiers épisodes, jugés plus incisifs.

Quand la réalité rattrape la science-fiction

Black Mirror est connu pour dresser un portrait critique et dystopique des avancées technologiques.

La réalité a parfois dépassé la fiction, en s'approchant de certaines histoires. Notons par exemple l’épisode Nosedive ( Chute libre ), dans lequel chaque personne était notée en fonction de sa politesse, son efficacité et ses finances, pour accéder à certains privilèges en société. Le gouvernement chinois a dévoilé en 2017 travailler sur un système de notation sociale.

Les récentes avancées en matière d’intelligence artificielle (IA) et de robotiques poussent aussi à croire que l’histoire de l’épisode Be Right Back ( Bientôt de retour ), par exemple, où les données vidéo, sonores et textuelles d’une personne décédée ont été téléchargées dans un robot humanoïde, pourrait se réaliser dans la vraie vie.

La prochaine saison de Black Mirror sortira sur Netflix au courant du mois de juin.