Le réseau Taxibus de Val-d’Or prend le virage Internet

Le nouveau logiciel de réservation sera utilisé à compter du 4 mai, même si les réservations par téléphone seront toujours disponibles. La demande de transport sera immédiatement jumelée au prochain départ, selon les horaires en vigueur.

La Corporation Taxibus a pu compter sur la participation financière du programme SOFIL du ministère des Transports pour ce virage technologique.

C’était demandé par la clientèle, souligne la présidente de Taxibus, Francine Hervieux. On sait que le téléphone devient désuet. On est rendus ailleurs. Les gens vont pouvoir faire leur réservation de façon autonome, tout comme pour une annulation sans pénalité.

Francine Hervieux, la présidente de Taxibus, rappelle que l'organisation lancera aussi un projet pilote de transport gratuit vers les épiceries de Val-d’Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Taxibus annonce aussi le retour du service de répartition la fin de semaine, à compter du 6 mai. Le service avait été interrompu en raison de la difficulté à recruter du personnel pour la plage horaire de la fin de semaine. Les réservations par téléphone ou en ligne pourront être réalisées au moins une heure à l’avance, les samedis et dimanches, entre 8 h et 15 h.

Par ailleurs, la Corporation Taxibus lance aussi un projet pilote de transport gratuit vers les épiceries de Val-d’Or. Il sera en vigueur tous les jeudis, du 1er au 31 mai.

Après une chute drastique des déplacements pendant la pandémie, Taxibus a vécu une remontée de sa popularité l’an dernier avec 41 000 déplacements.

On faisait 62 000 transports par an avant la pandémie, précise Francine Hervieux. On parle d’une baisse de 30 %, mais on n'est pas le seul service de transport collectif au Québec qui vit ça. Il faut refaire la promotion de nos services pour retrouver les taux d’occupation que nous avions avant.

Fondé en 2001, le service de transport collectif de Val-d’Or offre plus de 250 points d’embarquement sur le territoire.