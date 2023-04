Le premier festival d’improvisation naît à Québec

Les spectacles d’improvisation à Québec sont souvent très courus. Face à cet engouement, Dominic Lapointe, le directeur artistique du Punch Club, a eu l'idée de lancer un premier festival d’improvisation à Québec.

L’improvisation est l’art de l’instantané. S’il attire autant de curieux, c’est avant tout parce que ces performances font rire et que la parole des joueurs est nue, sans cachette.

C’est souvent axé sur la rigolade, explique l'organisateur. C’est toujours très excitant pour le public de savoir que les joueurs sont sur la corde raide.

Entrevue Dominic Lapointe, instigateur et directeur artistique du Festival d'impro de Québec

De l'impro poussée plus loin

Contrairement à l’idée perçue de l’improvisation, l’événement ne reposera pas seulement sur des matchs classiques (avec les fameux chandails de hockey), mais proposera plusieurs autres formes de performances comme de la comédie musicale ou tirée d’un univers de casino.

C’est un croupier qui dirige le spectacle, les équipes peuvent parier leurs points et challenger les autres équipes sur certains aspects du jeu.

Dominic Lapointe est un érudit d'improvisation. Son amour pour l'événementiel l'a aussi mené à travailler dans l'équipe de production du Carnaval de Québec. Photo : Gracieuseté : Dominic Lapointe

Les professionnels au rendez-vous

La plupart des joueurs impliqués dans les matchs sont de calibre professionnel. L’écoute et l’envie de vouloir jouer main dans la main avec l’équipe adverse amènent des histoires mieux ficelées et aussi plus mordantes.

L’expérience crée l’aisance sur la scène. Plus tu en fais, plus tu évolues dans le domaine.

Chaque joueur a toujours son propre style et incarne trois rôles en même temps, soit celui d’auteur, d’acteur et metteur en scène. Les joueurs ne se tannent pas puisque l’improvisation permet de se renouveler constamment.

« C’est un médium qui permet beaucoup de latitude pour les joueurs. » — Une citation de Dominic Lapointe, directeur général du festival

Arnaud Soly, Virginie Fortin et LeLouis Courchesne sont les champions en titre du Punch Club depuis 2012. Photo : Gracieuseté : Le Punch Club

Des grosses pointures au festival

Les humoristes Arnaud Soly, Virginie Fortin et LeLouis Courchesne sont champions du Punch Club depuis une dizaine d'années et viendront mettre leur titre en jeu vendredi soir. Un match attendu samedi affrontant la Ligue Nationale d’Improvisation et la Ligue d’Improvisation de Québec mettra en vedette les joueurs Pier-Luc Funk, Maeve Morency, Joëlle Paré-Beaulieu et François-Étienne Paré.

L’auteur et comédien Frédéric Barbusci enregistrera également un podcast en compagnie de Robert Lepage, dramaturge pour qui l’improvisation a toujours une place de choix dans son processus créatif.

Le festival s’adresse à un large public. La soirée du vendredi «Championnat PUNCH CLUB» est cependant déconseillée aux enfants. Photo : Gracieuseté : Dominic Lapointe

Toutes les activités de la programmation sont ouvertes au public. Les spectateurs peuvent acheter des billets pour chacun des spectacles présentés.