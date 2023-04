Des employeurs albertains embauchent et soutiennent les nouveaux arrivants ukrainiens

Plusieurs d'entre eux ont déjà engagé des Ukrainiens en 2023 et les employeurs ont différentes façons d'aider leurs employés à s'intégrer au Canada.

Gary Heaven, chez Sokil, explique que son entreprise embauche de nouveaux arrivants ukrainiens et les aide à obtenir les certificats requis pour les emplois.

D'autres entreprises vont plus loin encore. Nous voulons nous assurer que nos employés sont pris en charge et qu'ils sont dans le meilleur état possible pour travailler, physiquement et mentalement , explique Kent McDonald, responsable du marketing, des ventes et du développement des affaires chez Canadian Road Builders.

Kent McDonald est responsable du marketing, des ventes et du développement des affaires chez Canadian Road Builders. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

L'entreprise embauche des travailleurs étrangers depuis plusieurs années et a aidé des employés à obtenir leur permis de conduire, à se rendre à leur rendez-vous et à communiquer avec leur famille restée dans leur pays d'origine, en plus de leur fournir des logements temporaires.

« Nous utilisons des outils comme Google Translate pour faciliter les réunions quotidiennes sur la sécurité, ou [pour communiquer] toute directive que nous devons donner. Nous utilisons des applications de ce type et ç'a très bien fonctionné. » — Une citation de Kent McDonald, responsable du marketing, des ventes et du développement des affaires chez Canadian Road Builders

Pour Jason Sidor, contremaître chez Auburn Rentals, il n'y a pas de différence entre les employés. Il souligne que son entreprise est très familiale.

Nous comprenons que non seulement les personnes qui viennent d'Ukraine, mais aussi celles qui vivent à Edmonton ont leur propre famille et leur propre vie en dehors du travail. Nous sommes donc très accommodants en ce qui concerne les horaires de travail, s'ils doivent s'absenter pour un rendez-vous ou autre , précise-t-il.

Quelques employés chez Auburn Rentals, y compris Jason Sidor, parlent ukrainien. Cette foire de l'emploi était, pour eux, une bonne occasion de trouver de nouveaux employés.

« C'est une opportunité pour nous, comme pour ceux qui viennent d'arriver au Canada. » — Une citation de Jason Sidor, contremaître chez Auburn Rentals

Pourtant, de nombreux nouveaux arrivants ukrainiens n'en demandent pas tant. Parmi eux, Oleh Danyliuk cherchait un emploi à temps plein, mais n'avait pas d'autres demandes.

« Il y a beaucoup d'entreprises et nous avons un CV, mais il y a tellement de gens, beaucoup de gens venant d'Ukraine. Nous attendons et peut-être que quelqu'un va nous appeler. Nous espérons. » — Une citation de Oleh Danyliuk, nouvel arrivant ukrainien

Ce père de famille n'était pas certain d'avoir un emploi à cause de la qualité de son anglais.