Avoir 100 ans, un phénomène en croissance

Vivre jusqu’à l’âge vénérable de 100 ans était auparavant un plateau rarement atteint. Un exploit souligné en grande pompe dans les communautés qui avaient le privilège de compter un centenaire dans ses rangs. Mais avec une population canadienne vieillissante, les centenaires se font de plus en plus nombreux.

Le phénomène se constate dans toutes les provinces, notamment au Nouveau-Brunswick alors que le nombre de personnes atteignant cet âge ne cesse d'augmenter.

Émile Thériault aura 100 ans le 8 mai Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Émile Thériault de Saint-Quentin, dans le Nord du Nouveau-Brunswick, fêtera son 100e anniversaire le 9 mai prochain.

Solide comme le roc, il habite toujours sa propre maison située à l’extrémité ouest de la ville.

« La tête, le cerveau pis tout ça, tout est parfait. » — Une citation de Émile Thériault de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick

Ce véritable moulin à parole aime raconter comment il a installé de la brique et poser du plâtre dans de nombreuses églises, hôpitaux et autres édifices, partout dans le Nord du Nouveau-Brunswick et la Gaspésie.

Même s'il affirme avoir perdu de la vigueur depuis le décès de son épouse l'été dernier après 73 ans de mariage, Émile Thériault est encore très solide. Sa vigoureuse poignée de main en est une preuve.

Je suis plus faible au niveau des jambes. Mais du haut du corps, je suis encore fort. Je peux serrer la main à quelqu’un et lui faire dire ''Ayoye''!

Imelda ne s'ennuie pas

Imelda LeBlanc a eu 101 ans le 24 avril dernier.

Originaire de Dundee, dans le Nord du Nouveau-Brunswick, elle habite maintenant un foyer de soins spéciaux à Dalhousie.

Imelda LeBlanc a récemment fêté son 101e anniversaire. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

À part son ouïe qui est défaillante, sa santé reste au beau fixe. Et elle affirme ne pas s’ennuyer du tout. Pour passer le temps, elle tricote des foulards et des bas pour ses proches.

« Je sais pas pourquoi je suis « tough » de même! » — Une citation de Imelda LeBlanc, originaire de Dundee, Nouveau-Brunswick

Elle reçoit régulièrement la visite de sa fille adoptive Nathalie. Aux côtés de son défunt mari Léopold, sa maison a été un foyer d'accueil pour plusieurs enfants, dont certains comme Nathalie, ont été adoptés.

On aimait les enfants et quand il y en avait qui avait besoin d’un logis, on les prenait , ajoute Imelda LeBlanc.

Moins une rareté

Des centenaires comme Émile Thériault et Imelda Leblanc, il y en a de plus en plus au Nouveau-Brunswick.

Au dernier recensement en 2021, la province dénombrait 250 centenaires, comparativement à 210 en 2016, à 180 en 2011 et à 140 en 2006.

Lors du même recensement, le Canada comptait 9500 personnes âgées de 100 ans ou plus, une augmentation de 16 % comparé à celui tenu cinq ans auparavant.

Grâce au « bon Dieu »

Émile Thériault s’explique mal pourquoi il va bientôt atteindre cet âge.

Je me demande comment j’ai réussi à me rendre là. Ils sont rares en maudit ceux qui se sont rendus à 100 ans , d’ajouter celui qui reçoit régulièrement la visite d’un de ses 11 enfants.

Imelda LeBlanc, pour sa part, dit qu’elle a toujours eu une bonne santé. Elle affirme avoir bien pris soin d’elle et qu’elle n’a jamais fumé, contrairement à son mari.