Dans la Péninsule acadienne, la pénurie momentanée de cette sauce a créé certains remous…

C’est la bonne sauce qui est de retour , se réjouit un client en train de déguster sa poutine au restaurant de Caraquet.

Tony Murray, propriétaire du Dixie Lee de Caraquet, brasse la fameuse sauce qui accompagne le poulet frit et la poutine. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Vraiment, elle est bonne , confirme un autre client avec son sac de repas pour apporter. On l’a manquée celle-là et maintenant qu’elle est arrivée, elle est vraiment bonne.

Une sauce disparue pendant un mois

À Caraquet, on l’affiche pour que tout le monde le sache.

Je n’ai pas eu le choix de le mettre sur l’enseigne , avoue le propriétaire Tony Murray. Alors, je n’ai pas besoin de te dire qu'il y a eu une espèce d’engouement pour la poutine la fin de semaine passée.

Pendant près d'un mois, la pénurie de sauce a privé les restaurants Dixie Lee du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

C’est que la sauce brunâtre unique aux restaurants Dixie Lee avait disparu pendant environ un mois.

Oui, il y a eu une pénurie de sauce. En fait, la pénurie de sauce vient du fait que l’usine qui produit cette sauce-là pour la franchise Dixie Lee en Ontario a manqué de fécule de patate, qui est quand même un ingrédient important dans la sauce , explique Tony Murray.

Une sauce de remplacement

Dans les cuisines des restaurants, on a dû user d’imagination afin de trouver une alternative à cet accompagnement très prisé. Il a fallu utiliser une sauce générale qui est vendue partout au Canada.

Le propriétaire du restaurant Dixie Lee de Caraquet, Tony Murray, accueille un client. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Au départ, on ne voulait pas l’utiliser. Tant qu’à servir quelque chose qui est complètement différent, on va laisser faire et on n’en servira pas. On a été quand même presque une semaine sans servir de poutine , explique Tony Murray.

Mais le restaurant a finalement cédé à la demande populaire.

Il y a des gens que ça dépannait en attendant, mais il y a des gens qui ne voulaient pas avoir ça là , a-t-il constaté.

Quand le nom supplante le produit…

Le Dixie Lee fait partie des mœurs dans la Péninsule acadienne. Même le nom a supplanté le produit. On ne mange pas de poulet frit, on mange du Dixie Lee.

Des frites cuisent avant de se transformer en poutine au Dixie Lee de Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

À Caraquet, le commerce fait relâche tout le mois de janvier et certains doivent être prévoyants.

Il y a des gens qui appellent juste avant qu’on ferme, la journée et deux jours avant, puis ils vont s'acheter un ou deux barils de poulet. Ils mettent ça à geler. Puis ensuite, pendant tout le mois de janvier, ils dégèlent ça tranquillement , raconte Tony Murray.

Mais est-ce que le secret de ce succès est dans la sauce?

Non non, c’est toujours bon. C’est toujours bon, sauce ou pas sauce , affirme cette cliente qui repart avec son sac.

D’après un reportage de Mario Mercier