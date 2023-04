Le blé est la vedette des grandes cultures des agriculteurs canadiens en 2023

Statistique Canada indique que les agriculteurs s'attendent à produire leur plus grande quantité de blé en 2023, une première depuis plus de 20 ans. L’agence souligne que la superficie ensemencée consacrée aux céréales et graines oléagineuses va connaître une augmentation. Par contre, celle consacrée aux légumineuses et aux cultures spéciales devrait décroître.