Victor Denoncourt, jeune poète féru de slam

À l’heure du dîner, assis à des tables disposées en cercle, des élèves passionnés de mots et de slam déclament des textes rédigés sur leur cellulaire ou leur tablette. Dévoiler sa production poétique n’est alors plus une démarche solitaire : porté par les recommandations de l’enseignante qui les accompagne, le groupe échange, rit et s’encourage. Assis parmi les élèves, se trouve l’un des lauréats de la finale régionale de Secondaire en spectacle (SES), Victor Denoncourt.