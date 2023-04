Le centre de consommation SafePoint ouvre ses portes au centre-ville de Windsor

Après des mois d’attente, le centre de consommation et de traitement a ouvert ses portes au 101, rue Wyandotte Est, mercredi. Ce projet qui avait créé le débat au sein du Conseil municipal et auprès de groupes de défense des itinérants peut désormais offrir un endroit sécuritaire aux consommateurs de drogue dans Windsor.

Le centre, qui est basé sur un modèle de réduction des risques, a pour objectif de réduire le nombre de surdoses dans la communauté.

Le président du comité du Bureau de Santé de Windsor Comté d’Essex, Fabio Costante, se dit sûr que le centre pourra offrir des services qui permettront de minimiser les risques de surdose pour les personnes atteintes de problèmes de dépendance dans la région.

Le modèle fonctionne de manière à ce que les clients puissent consommer les drogues de leur choix dans un environnement qui assure leur sécurité.

D’après lui, ce modèle fonctionne déjà à travers le pays et jusqu’ici aucun décès par surdose n’aurait été constaté dans des centres similaires dans la province.

Un avis partagé par le responsable du département des maladies chroniques et de la prévention des blessures du Bureau de santé de Windsor Comté d’Essex, Gordon Thane.

Il y a des preuves d’autres centres de consommation, parce qu’ils doivent fournir des rapports au ministère de la Santé sur leurs résultats, et ils montrent des bénéfices. Plus nous pourrons diriger des gens vers Safepoint, plus on peut s’attendre à une baisse des surdoses dans la région , explique-t-il.

Le refuge Welcome Shelter Center for Women de Windsor s’attend également à voir des améliorations au sein de la communauté. Comme le souligne la coordinatrice du programme de réduction des risques, Anastasia Adams, l’existence d’un centre de traitement et de consommation supervisé devrait contribuer aux efforts du refuge, qui accueille régulièrement des personnes aux prises de dépendance.

De son côté, l’activiste et cofondateur de l’organisme Save the Windsor CTS group, Bilal Nasser, croit que le centre SafePoint est un pas de plus pour lutter contre la crise des opioïdes, mais que ce n’est pas la solution ultime.

Tous les jours, je vois des personnes se droguer devant ma maison , explique-t-il.

Selon lui, le gouvernement et le conseil municipal sont les plus grands obstacles dans ce dossier.

Notre propre conseil municipal a ralenti l’ouverture de ce centre, notamment les conseillers Renaldo Agostino et Jo-Anne Gignac. Il en demeure que Safepoint n’est qu’une piste de solution. Afin d’améliorer la situation, il faudrait que le gouvernement se penche sur les problèmes systémiques qui poussent ces personnes à plonger dans la dépendance dit-il.

En 2022, le bureau de santé de Windsor Comté d’Essex a rapporté 94 décès liés aux opioïdes et 8 surdoses suspectées.

D'après les informations de Cyrielle Delmas