Développement régional au N.B. : 20 millions $ de moins en 5 ans

Ça c’est au cours de plusieurs années, et aussi, à la SDR , on est conscients qu’il y a des demandes sur le terrain, et on essaie aussi, autant que possible, d’être capables de répondre à la demande , explique le ministre responsable de la Société de développement régional, Réjean Savoie.

Mais le ministre assure que la réduction du budget est liée à une diminution de demandes de financement.

« Basé sur les demandes que nous avons, ça établit le budget que nous avons sur la table. » — Une citation de Réjean Savoie, ministre responsable de la SDR

Le ministre responsable de la Société de développement régional, Réjean Savoie, dit que le budget pour les projets de développement communautaire a diminué à cause d'une réduction du nombre de demandes. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les projets de développement communautaire financés sont variés. Il peut s’agir de festivals, de loisirs, de bien-être, d’infrastructures qui soutiennent l’économie locale, de diversification économique, et de tourisme.

Une réduction de budget dénoncée

Le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, n’est pas convaincu qu’il n’y a pas suffisamment de demandes.

On a un département de développement économique qui stagne, qui apporte rien de nouveau, qui a diminué durant les années depuis qu’ils sont au pouvoir , déplore-t-il.

Le député libéral René Legacy remarque qu'au même moment où la SDR réduisait son budget, le gouvernement provincial enregistrait des surplus budgétaires records. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est pas vrai que le budget diminue parce qu’il manque de projets, je pense qu’il diminue, et donc il y a moins de projets qui sont présentés, ça l’effet de diminuer le nombre de projets dans le fond qui est présenté parce que les gens, à un moment donné, après avoir soumis le projet deux ou trois ou quatre fois, ils vont se tanner , soutient Kevin Arseneault, député vert de Kent-Nord.

Je trouve ça inquiétant, je le sais qu’il y a des projets qui ont été présentés, qui n’ont pas été approuvés, et donc c’est pas vrai qu’il manque de projets , rajoute le député de Kent-Nord.

Et René Legacy, rappelle que durant la période où les budgets pour le développement communautaire diminuaient, les surplus augmentaient.

Durant les mêmes périodes, 40 millions $ de surplus, 250 millions $ de surplus, 460 millions $ de surplus, 867 millions $ de surplus, probablement 1 milliard de surplus , souligne-t-il.

Des fonds importants en milieu rural

Tant les libéraux que les verts soutiennent que les fonds pour le développement communautaire sont importants pour les régions rurales.

« Si vous allez voir dans les communautés, les gens vont dire que la SDR c’est important pour eux. » — Une citation de René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford

C’est un peu comme une façon de voir une certaine péréquation, d’assurer qu’il y a du développement qui se fait dans les régions où naturellement il y en a peut-être un peu moins dans le marché régulier , explique Kevin Arseneau.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, croit qu'il y aurait beaucoup plus de demandes d'aide financière à la SDR si les budgets n'avaient pas été réduits. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Même si le ministre assure que les fonds ont diminué à cause d’une diminution des demandes, il n’est pas certain si une augmentation des demandes entraînerait automatiquement une hausse du budget.

L’année prochaine, si on arrive avec plus de demandes, il faudra réévaluer notre situation, notre position, à fins de budget, et c’est certainement, s’il y a beaucoup plus de demandes, si la demande est là, on irait à la table pour négocier pour avoir plus de fonds , avance Réjean Savoie.

Il est difficile, toutefois, d’évaluer toute cette question des demandes, puisque les données ne sont pas disponibles. Interrogé sur le nombre de demandes reçues, le ministre a dit qu’il l’ignorait.