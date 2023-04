Dernier droit pour les écoles avant les Olympiades de Compétences Ontario

Il s’agit de la première édition en présentiel en trois ans. Plus de 2500 élèves de partout en Ontario s’affronteront dans l'un des 70 domaines du concours pour démontrer qu'ils sont les meilleurs.

C’est vraiment prestigieux de pouvoir participer à ça , explique Nicole Beaulne, enseignante des cours de mode et d’esthétique à l’école secondaire catholique Thériault de Timmins, située dans le Nord de la province.

« Tu sais que t’es vraiment l’un des tops dans ton domaine avant de compétitionner contre les autres [participants]. » — Une citation de Nicole Beaulne, enseignante à l'École secondaire catholique Thériault

Chaque conseil scolaire a droit à un représentant par épreuve. Les élèves compétitionnent parfois entre eux pour se qualifier, notamment pour les concours d’arts culinaires, de charpenterie-menuiserie individuelle, de production télévisuelle et de soudage.

Nicole Beaulne a déjà été entraîneuse d'esthétique aux niveaux provincial et national. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Dans le Grand Sudbury, l’équipe locale sera composée de 75 jeunes et de leurs enseignants et professeurs, qui agiront à titre d’entraîneur. Ils proviennent des salles de classe de différents conseils scolaires et du Collège Cambrian.

Cet événement est aussi une façon pour la jeunesse de s’initier à différents métiers spécialisés et aux emplois dans le secteur de la technologie, qui ont un grand besoin de nouvelle main-d’œuvre.

J’aime l’adrénaline

Depuis un an et demi, la Timminoise Lauriane Richard se prépare pour les Olympiades de Compétences Ontario dans le volet esthétique.

Lauriane est ici tous les dimanches, c’est deux soirs par semaine. Et ça fait depuis l’automne qu’on pratique et même presque deux ans , raconte Mme Beaulne.

Un total de 37 000 personnes, incluant parents et gens du public, sont attendues à Toronto pour la compétition.

Pour l’élève de 12e année, il n’est pas question de se pratiquer dans le calme et le silence.

Lauriane Richard adore démontrer ce qu'elle peut faire. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Chaque pratique : aucune musique douce. C’était de la musique de centre commercial qui est très annoying , dit-elle.

Pourtant, c’est un environnement dans lequel elle se sent confiante.

« J’aime le stress, j’aime l’adrénaline. C’est vraiment excitant parce que je fais quelque chose que j’aime. » — Une citation de Lauriane Richard, élève de 12e année

La jeune Lauriane aura quatre tâches à compléter, d’une durée de 75 minutes chacune. Pour chaque tâche, elle recevra un pointage des juges.

Tu as comme un poids sur tes épaules , souligne-t-elle. Tu dois être parfaite, tu dois être précise, tout le temps, constamment, jusqu’à ce que tu aies ta pause une heure et quart plus tard.

Selon Mme Beaulne, une seule participation aux Olympiades peut s’avérer très formative.

L’estime de soi… il y a un changement. Surtout [lorsque les élèves] se rendent au monde du travail , croit-elle.

Ils ont une certaine expérience que les autres n’ont pas eue. Ils sont beaucoup plus à l’aise. La plupart de mes élèves ont pu négocier leur salaire.

Avec les informations de Jimmy Chabot