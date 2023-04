550 véhicules volés retrouvés par la police de Toronto

Les enquêteurs de la police torontoise ont saisi plus de 550 véhicules volés ces derniers mois dans la métropole. L'enquête commencée en novembre dernier a mené à 119 arrestations. Elle est toujours en cours pour tenter d'endiguer une tendance aux vols à la hausse associée au crime organisé.

Dans les détails, la police a porté 314 accusations contre les individus arrêtés, pour une saisie totale de 556 véhicules d'une valeur combinée de plus de 27 millions $ depuis le début du Projet Stallion, il y a cinq mois.

Le nombre de vols de voitures à Toronto a considérablement augmenté au cours des dernières années , a déclaré le chef du Service de police de Toronto (SPT), Myron Demkiw, devant les journalistes mercredi.

Selon lui, le nombre de vols de véhicules a plus de doublé depuis 2019 à Toronto pour atteindre environ 9500 en 2022. Le bilan est particulièrement élevé dans l'ouest de la Ville Reine. Près de 2000 automobiles y ont été dérobées l'an dernier, d'après le surintendant Ron Taverner, qui commande deux divisions du SPT dans le secteur.

Beaucoup d'entre elles sont des Honda CR-V et Ford F-150, selon les autorités.

« La police de Toronto prend ce problème au sérieux. Le Projet Stallion en est la preuve. » — Une citation de Ron Taverner, surintendant au Service de police de Toronto

Le Projet Stallion a reçu le soutien financier et opérationnel du Service de renseignements criminels Ontario et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Des véhicules expédiés à l'étranger via Montréal

Les forces de l'ordre reconnaissent qu'une partie seulement des véhicules sont en mesure d'être récupérés, étant donné que beaucoup étaient destinés à être expédiés par conteneur et revendus au Canada et à l'étranger, via le port de Montréal.

Le sergent-détective Peter Wheby, au centre, et le surintendant Ron Taverner, à droite, mercredi lors d'une conférence de presse dédiée aux résultats du Projet Stallion. Photo : Radio-Canada

« Un grand pourcentage est envoyé à l'étranger. La valeur à la revente y est extrêmement élevée. C'est un commerce très lucratif et le crime organisé y joue un grand rôle. » — Une citation de Peter Wehby, sergent-détective au Service de police de Toronto

Les suspects résident pour la plupart dans la grande région de Toronto, et plus d'une douzaine d'entre eux proviennent du Québec. La plupart opèrent par petits groupes organisés, tandis que d'autres agissent de leur propre chef, selon le SPT . Toutefois, le champ d'action des suspects ne se limite pas à la métropole.