Paul Chauvin ou la passion de la francophonie

Les réactions ne cessent d’affluer depuis l’annonce du décès de Paul Chauvin mardi dans un accident de voiture. Sa belle-sœur, Hélène Chauvin, a également perdu la vie dans la collision. Sa femme, Lorraine, et son frère et époux d’Hélène, Robert, sont quant à eux hospitalisés avec des blessures graves.

Pour tous, c'est la stupeur. Paul Lachance se dit estomaqué par la nouvelle.

Tous les quatre étaient des personnes impliquées dans la communauté. Quelle grande tristesse et quelle perte pour la communauté , dit celui qui a partagé le quotidien de M. Chauvin pendant plusieurs au moment de la création de l'École secondaire catholique l'Essor de Tecumseh.

Ça a été un choc surtout à cause de la façon dont c’est arrivé. Quand on est une personne âgée et qu’on ne peut pas mourir tranquillement dans son lit, la vie n'est vraiment pas juste , renchérit Carole Papineau, qui connaît la famille Chauvin depuis plus de 40 ans et qui a été élève puis employée à l'école l'Essor sous la direction de Paul Chauvin.

Très émue, Pauline Morais, amie de très longue date, qui a notamment dirigé pendant une vingtaine d'années la chorale du Tricentenaire, parle d'un choc qui l'a frappé au cœur.

Je connais Paul depuis longtemps. C'est un ami de toute la famille. À chaque fois qu'on le rencontrait, il avait toujours des histoires à raconter. Ça laisse un trou énorme dans nos cœurs et dans la communauté , déplore-t-elle.

Une passion communicative

Né à Pointe-aux-Roches dans une famille d'agriculteurs, il fait ses études chez les Jésuites. À peine sorti de l'université, il est envoyé dans le Nord de l'Ontario pour y fonder et diriger l'École secondaire de la Rivière-des-Français en 1966.

Il poursuit par la suite sa carrière à Sudbury, à l’École secondaire Macdonald-Cartier.

À la fin des années 1970, il est de retour dans le Sud-Ouest. Cette fois-ci, il a le mandat de créer la première école secondaire de la région. C'est chose faite en 1979 avec l'ouverture de l'École secondaire catholique l'Essor de Tecumseh.

Paul avait une vision, il avait des projets. Il savait ce que cela voulait dire d’ouvrir une nouvelle école secondaire française en Ontario dans les années 1970 et 1980 parce qu’il y en avait déjà deux autres dans la région de Sudbury , se souvient Paul Lachance.

« C’est quelqu’un qui ne lâchait pas. Quand il avait une idée, quand il avait un projet, il ralliait les gens autour de lui. Il allait chercher et trouver des ressources pour que ça se réalise. » — Une citation de Paul Lachance

Un leader, un visionnaire, un homme passionné, ce sont autant de qualificatifs qui reviennent dans les réactions des gens qui l'ont côtoyé, notamment dans le cadre professionnel.

Ça a été mon premier patron comme directeur. Ça a été l’un de mes meilleurs patrons. C’était un homme juste. Il avait la vie des élèves à cœur ainsi que leur vie francophone. Un homme qui voulait que les jeunes réussissent. Il voulait qu’on fasse tout pour les encourager à vivre en français , explique Carole Papineau.

« Un grand convaincu de la communauté francophone. C’était sa passion et il savait bien la partager, la faire vivre aux autres aussi. » — Une citation de Carole Papineau

Pour plusieurs, la création de l'École secondaire catholique l'Essor est certainement son plus important héritage légué à la communauté, ce n'est toutefois pas le seul.

Paul Chauvin, c'est aussi pour beaucoup l'homme des célébrations du Tricentenaire, l'un de ses grands projets de sa retraite.

En 2001, la région souligne les 300 ans de présence française au Détroit.

Il avait espoir de faire les choses en grand et il a très bien réussi , précise Carole Papineau.

Dès le début, un comité présidé par ses soins est mis sur pied. Le folkloriste à la retraite Marcel Bénéteau en fait partie.

On a eu deux ou trois ans de réunion en préparation de ça. Paul a tellement fait pour que cela arrive , raconte-t-il. On se rencontrait les samedis à l’école Lajeunesse. Quand on rentrait, pour trouver le local, il n'y avait qu’à suivre la voix de Paul qu’on entendait dans toute l’école.

Parmi ses plus belles réalisations : la création de la chorale du Tricentenaire.

Son rêve était que la chorale reste dans la communauté pendant quelques années pour qu’on puisse partager notre culture avec le public. La chorale a duré 20 ans, au-delà des espoirs de Paul , souligne Pauline Morais.

Finalement, les Fêtes du Tricentenaire s'étendent sur toute une année au cours de laquelle différentes activités et spectacles sont organisés. De ces commémorations, il reste de nombreux souvenirs, notamment un livre sur l'histoire des francophones de la région écrit par Paul Chauvin lui-même.

Un modèle pour tous

Cet homme plein de projets et énergique est aussi l'image même du bon vivant.

Membre de nombreux organismes et clubs de la région, notamment la Place Concorde, l'ACFO de Windsor-Essex-Chatham-Kent, Club Richelieu ou encore le Centre culturel St-Cyr, il ne manque pas une occasion de profiter de la vie.

Plusieurs proches se souviennent de son sens de l'humour et de sa joie de vivre.

Paul Chauvin partage une anecdote entourant le luttes d'accès à l'éducation de langue française en Ontario pendant un reportage de 2008. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Au Club d'âge d'or de Pointe-aux-Roches qu'il fréquente assidûment pour jouer aux cartes notamment, il blague et raconte des histoires.

Ça a été un gros trou au club de l’âge d'or aujourd’hui parce que d’habitude c’est le premier arrivé pour prendre l’argent pour le 50/50. Pis, il taquine tout le monde en rentrant , explique Lucy Tremblay.

Par ses projets et son engagement envers la francophonie, Paul Chauvin apparaît comme un modèle à suivre.

On a beaucoup à apprendre de ce que Paul a fait pour soutenir, appuyer et aider à faire avancer la communauté francophone du Sud-Ouest et par le fait même toutes les communautés francophones de l’Ontario , note Paul Lachance.

Et si le temps est pour l'instant à la tristesse, ils souhaitent que ce soit avant tout son héritage qui reste.

On pleure son décès aujourd’hui. Demain, on va prendre le temps de le regarder et de faire ressortir dans sa vie, dans ses œuvres et dans son travail des modèles qui pourront inspirer nos jeunes à vouloir se dévouer à la cause de la francophonie en Ontario , plaide M. Lachance.

Il ne faut pas être trop triste, soulignons plutôt ses succès à lui et peut-être que ça peut nous servir à nous-mêmes comme exemple de ce que nous devons faire pour notre communauté , affirme de son côté, Bertrand Fournier, lui aussi ancien directeur de l'École secondaire catholique l'Essor.

M. Fournier qui espère que Paul Chauvin sera honoré comme il faut par la communauté, en donnant, pourquoi pas, son nom à une école. Une idée qui séduit aussi Pauline Morais.

« Il va falloir qu’on trouve une façon. Paul ne sera pas oublié. » — Une citation de Pauline Morais

Paul Chauvin avait 91 ans, Hélène Chauvin, 85 ans.

Avec des informations de Lisette Leboeuf et Gabriel Nikundana