Le recyclage pas assez collecté dans les immeubles multifamiliaux, selon des Winnipégois

Winnipeg compte réviser sa nouvelle stratégie de recyclage pour les appartements et les condos, ce printemps. Une stratégie qui tombe bien, car le recyclage dans les immeubles multifamiliaux demeure problématique, selon des Winnipégois et des experts.

Sans préciser de date, la Ville indique par écrit que la stratégie de recyclage pour les appartements et les condos sera disponible d’ici quelques mois.

La Ville souligne que les immeubles de plus de huit logements recyclent beaucoup moins que les autres types de résidences. En 2020, les Winnipégois avaient un taux général de recyclage d’environ 31 %. Ceux vivant dans des habitations multifamiliales recyclaient deux fois moins, avec un taux de recyclage de 14 %.

Le directeur de l’Association canadienne pour le recyclage des contenants de boissons (ARCB), Adrian Vannahme, pointe du doigt la réglementation peu restrictive.

Le directeur de l'Association canadienne pour le recyclage des contenants de boissons (ARCB), Adrian Vannahme, aimerait que la Ville collecte davantage de matières recyclables, qui sont très utiles à son industrie. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Aujourd’hui, les grands bâtiments, tout ce qui est du logement multifamilial, reçoivent le service de la collecte, mais ils ont l’option de se retirer de ce service.

Chose qui n’est pas permise pour les résidences unifamiliales, par exemple.

Les gestionnaires d’immeubles de plus de huit logements peuvent donc offrir leur propre service de collecte, en faisant appel à une entreprise privée, ou tout simplement, n’ont pas de bac de recyclage.

Dans certaines circonstances, des résidents se plaignent. Ils voient que des bacs sont insuffisants, des bacs sont volés, sont endommagés par le temps, par d’autres personnes. Ils décident par désagrément de se retirer , explique M. Vannahme.

C’est aussi ce que déclare par écrit la Ville de Winnipeg : Les propriétaires ou les gestionnaires immobiliers peuvent choisir de refuser les services de recyclage pour des raisons d'espace ou pour éviter les dégâts potentiels.

« Tout va à la poubelle dans un grand bac noir. Il va à la décharge et on n’y pense plus. » — Une citation de Adrian Vannahme, directeur de l’Association canadienne pour le recyclage des contenants de boissons (ARCB)

Recycler par ses propres moyens

Niroshan Mirando vit dans un appartement du centre-ville et ne peut y recycler que des boîtes de carton.

Niroshan Mirando vit au centre-ville de Winnipeg, depuis 8 ans, et ne peut pas recycler de plastique à son immeuble. Il croit que les nouvelles contructions devraient être obligées d'adhérer au service de collecte de la Ville. Photo : Radio-Canada

J’essaie de ne pas acheter de plastique à usage unique, mais des fois, je n’ai pas le choix .

Il se résigne à jeter ses matières plastiques, d’autres s’efforcent de recycler comme ils peuvent.

Auparavant, un ami qui vit dans le même immeuble que moi, collectait tout et parcourait de longues distances pour recycler ailleurs.

En 2021, il y avait environ 109 000 logements en habitation multifamiliale à Winnipeg, selon Statistique Canada.

Des matières dommageables pour l’environnement

Chaque mois, Green Action Centre dépense près de 100 $ par mois pour un service privé de recyclage et de compostage.

L’immeuble de bureaux, où se trouve cet organisme promouvant la réduction des déchets, n’offre pas non plus de bacs de recyclage.

Le recyclage, c’est de base. [...] Nous faisons beaucoup d’efforts, cela serait mal de ne pas le faire , soutient la coordinatrice du programme Living Green, Living Well du centre, Colleen Ans.

Le Green Action Centre, où travaille Colleen Ans, fait la promotion de la réduction des déchets à la source, une manière de réduire les émissions causées par la transformation et l'enfouissement de matières résiduelles. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Elle soutient que les matières recyclables contiennent souvent des produits chimiques qui contaminent le sol. Ces matières prennent aussi beaucoup de temps à se décomposer.

Le méthane et les gaz à effet de serre émis par les décharges affectent la couche d’ozone, ce qui contribue aux changements climatiques.

L’ ARCB voit aussi l’enfouissement des matières recyclables comme une perte de ressources précieuses pour les entreprises.

Les producteurs de plastique ainsi que l’industrie de la boisson, si on leur donnait plus de matériaux recyclables aujourd’hui, ils les prendraient , soutient Adrian Vannahme.

Winnipeg a la capacité de traiter plus de matières recyclables, selon lui.

Nous avons un nouveau centre de tri à Winnipeg, l’un des plus modernes au pays, à travers le continent même. On a des contrats de collecte avec plusieurs prestataires de services qui sont suffisants. C’est simplement une question de coûts pour remplacer les bacs et offrir la collecte.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une question de priorité

L’avocat pratiquant à Winnipeg, Antoine Hacault, croit que le principal frein à un changement de la réglementation est la question politique.

Les gens ont des perspectives différentes vis-à-vis les règlements, ce qu’ils doivent payer, ce qu’ils doivent faire. La plupart veulent conserver leur liberté individuelle de choisir , explique-t-il.

Il ne pense pas que la Ville sera ouverte à forcer les propriétaires à recycler ou à imposer la collecte. Selon lui, la protection de l’environnement devrait toutefois être une priorité pour tous les niveaux de gouvernements.

On ne peut pas continuer à avoir le volume de déchets qu’on a actuellement. On doit recycler, car [des décharges], ça coûte cher, ça se remplit.

Ni la Ville de Winnipeg, ni le maire Scott Gillingham n’ont accordé d’entrevue à Radio-Canada.