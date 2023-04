Portapique : qui va pousser les gouvernements à appliquer les recommandations?

La Commission des pertes massives a déposé son rapport final le mois dernier et a demandé aux gouvernements de répondre au besoin de soutien en matière de santé mentale et de deuil dans le nord et le centre de la Nouvelle-Écosse.

Serena Lewis attend impatiemment de voir ce qui se passera lors de la date limite lundi.

Serena Lewis était la coordonnatrice provinciale du chagrin et du deuil dans le nord de la Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade de masse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

La travailleuse sociale enregistrée était la coordonnatrice provinciale d’aide au deuil dans le nord de la province, lorsque l’homme armé déguisé en gendarme a tué 22 personnes les 18 et 19 avril 2020.

J'ai consacré ma carrière à gérer le chagrin, mais c'est très difficile avec quelque chose de cette ampleur , admet-elle.

Je promettais aux gens qu'ils allaient obtenir l'aide dont ils avaient besoin.

Mais ça n'est jamais arrivé, malgré le fait qu’elle avait rédigé une stratégie provinciale de deuil et l'avait soumise au gouvernement en décembre 2020. Le plan a été mis de côté.

La Commission d'enquête a conclu que l'inaction du gouvernement avait conduit à une urgence de santé publique prolongée dans les comtés de Colchester, Cumberland et Hants, où les meurtres ont eu lieu.

Peu de soutien

La Commission a entre autres constaté que la province apportait très peu de soutien aux résidents les plus touchés. Par exemple, les gens recevaient simplement une liste de conseillers au lieu d'être aidés à en contacter un. Et certains résidents ont dû raconter leurs expériences traumatisantes à plusieurs reprises alors qu'ils naviguaient dans le système.

Darcy Dobson, la fille de la victime Heather O'Brien, dit ne pas avoir reçu l'aide dont elle avait besoin. Photo : Radio-Canada

C’est le cas de Darcy Dobson, la fille de la victime Heather O'Brien, qui dit ne pas avoir reçu l'aide dont elle avait besoin.

Il y a certainement un problème de ressources en santé mentale dans ce pays et dans cette province , dit-elle.

Nous sommes la preuve vivante que personne ne savait comment gérer la tuerie ni les problèmes de santé mentale qui l'ont accompagné.

C'est pourquoi les commissaires ont recommandé que les gouvernements fédéral et néo-écossais commencent par financer une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé qui peuvent fournir un soutien urgent, avant de passer à une stratégie à long terme.

Étude des recommandations

Un porte-parole de la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, soutient qu'Ottawa examinera les recommandations et travaillera en étroite collaboration avec la Nouvelle-Écosse et avec les personnes et les communautés touchées .

Nous savons que la douleur, le traumatisme et la perte déchirante ne disparaîtront jamais vraiment, mais nous sommes à vos côtés , indique le communiqué.

Du côté du gouvernement provincial, le ministre responsable des dépendances et de la santé mentale, Brian Comer, indique dans un communiqué qu'une équipe de sous-ministres examine les recommandations.

Ça inclut le respect de la date limite du 1er mai , précise le communiqué.

Le directeur général de l’ordre des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, Alec Stratford. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Pour le directeur général de l’ordre, des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, les progrès en Nouvelle-Écosse, n'avancent pas assez rapidement.

C'est un travail qui aurait dû commencer il y a longtemps , constate Alec Stratford. Il faut du temps pour construire ces systèmes, tout ça n'entrera pas en vigueur d'ici le 1er mai."

À son avis, le sentiment de chagrin des Néo-Écossais a été compliqué par la nature traumatisante de ce qui s'est passé et l'isolement causé par la pandémie.