Des vélos électriques prêtés aux Drummondvillois

Baptisé VéLÀ, le projet prévoit l'implantation d'une première borne de vélopartage au siège social de Promutuel Assurance Centre-Sud, situé sur le boulevard René-Lévesque. Six vélos électriques y seront déployés en libre-service.

Selon le spécialiste en assurances, la deuxième borne sera pour sa part installée sur un terrain appartenant à la Ville de Drummondville. L'endroit précis demeure pour l'instant inconnu.

Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) salue ce projet.

« Il s'agit d'une opportunité pour les citoyens qui leur donne une option de plus pour modifier leur transport vers une mobilité plus durable sur le territoire de la Ville de Drummondville. »

Selon le CRECQ , d'autres initiatives similaires devraient voir le jour dans d'autres communautés du Centre-du-Québec à plus ou moins long terme.

Les élus de Drummondville se réjouissent aussi de cette annonce.

« Les élus du conseil municipal sont enchantés de cette initiative, qui s’inscrit pleinement dans le déploiement de notre Plan de mobilité durable. Proposer des alternatives à l’auto solo pour se déplacer en ville est extrêmement positif, et l’implantation de vélos électriques permettra aux Drummondvillois et aux Drummondvilloises d’apprivoiser ce mode de déplacement sur leur territoire. C’est en posant des gestes concrets et structurants que nous évoluerons dans nos habitudes, et ce, au bénéfice de notre planète et de notre santé. »