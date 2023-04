Malartic lance son projet de parc linéaire le long de sa rivière

Ce projet, dont les coûts demeurent à déterminer, sera financé entièrement par la mine Canadian Malartic, dans le cadre de l’entente de compensation pour la perte des habitats fauniques due à l’agrandissement de la fosse.

Le projet concerne toute la section de la rivière Malartic située à l’intérieur du périmètre urbain. Plusieurs aménagements y sont prévus selon les sections, notamment une piste cyclable, des sentiers pédestres et de l’interprétation en forêt.

La Ville profitera aussi du projet pour nettoyer les berges de sa rivière et y retirer tous les gros encombrants qui se sont accumulés dans la rivière au fil des années.

On parle de structures légères, autoportantes, avec des pieux, des trottoirs en bois, des bancs , explique le maire de Malartic, Martin Ferron.

« On veut que ce soit propre et agréable, pour que les gens aient le goût de se réapproprier ce secteur. Ça fait partie de notre plan de déplacement actif. Près de la sortie Est, on va éventuellement vouloir remonter dans le quartier vers le camping, pour fermer une grande boucle. » — Une citation de Martin Ferron, maire de Malartic

Le projet prévoit plusieurs aménagements autour de la rivière Malartic, selon les sections, notamment une piste cyclable, des sentiers pédestres et de l’interprétation en forêt. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le parc linéaire restera à l’extérieur de la bande riveraine de la rivière Malartic, un cours d’eau peu connu qui a longtemps recueilli les eaux usées de la ville.

Il y a des pentes abruptes de chaque côté de la rivière, mais on ne va pas là, précise M. Ferron. La nature a pris ses droits depuis près de 25 ans, mais on ne veut pas brasser la soupe non plus. Il y a moyen de rendre ça beau, propre, fonctionnel et durable. On se réapproprie une section qui ne sera plus considérée comme une rivière qu’il ne faut pas approcher.

Le projet, retardé par la pandémie, a été élaboré par un comité sur lequel siégeaient des représentants de la mine et de la Ville de Malartic. Si le processus d’appel d’offres se déroule comme prévu, des travaux pourraient être réalisés dès cet été.