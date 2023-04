Au Soudan en plein chaos, des suspects de crimes contre l’humanité en fuite

Mercredi, les affrontements ont continué à Khartoum, où des avions de chasse de l'armée ont survolé la banlieue nord de la capitale, essuyant les tirs à l'artillerie lourde des paramilitaires, ont rapporté des témoins à l' AFP .

Les combats meurtriers opposent depuis 12 jours les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo à l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane. Auteurs du coup d'État fin 2021, les deux généraux se livrent désormais une guerre sans merci pour le pouvoir.

De la fumée noire s'élève dans le ciel de Khartoum, la capitale du Soudan. Photo : Getty Images / -

Profitant d'une situation chaotique, un personnage important du régime de l'ex-dictateur Omar el-Béchir, Ahmed Haroun, s'est évadé de la prison de Kober, dans la capitale Khartoum, avec d'autres hauts responsables de la dictature.

« Nous sommes restés en détention à Kober pendant neuf jours [...] et nous avons désormais la responsabilité de notre protection. » — Une citation de Ahmed Haroun, recherché pour crimes contre l'humanité dans une allocution enregistrée à la télévision soudanaise

L'armée soudanaise a affirmé mercredi que Béchir, au pouvoir pendant 30 ans, était toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire . Il est recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, dans l'ouest du Soudan, comme M. Haroun.

De son côté, le bureau du procureur de la CPI a indiqué qu'il suivait de près les événements, observant que les informations sur les personnes incarcérées à Kober n'avaient pas été confirmées de manière indépendante .

Un conflit avait éclaté au Darfour en 2003 entre Khartoum et des membres de minorités ethniques non arabes. Il a fait quelque 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l' ONU . Les forces des FSR regroupent des milliers d'anciens miliciens arabes recrutés par Béchir et soupçonnés d'exactions au Darfour.

Cette image tirée d'une séquence vidéo de l'AFPTV du 20 avril 2023 montre une vue aérienne de la fumée noire s'élevant au-dessus de l'aéroport international de Khartoum, alors que des combats se déroulent entre les forces de deux généraux rivaux. Photo : Getty Images / AFP

Depuis le début des combats au Soudan le 15 avril entre paramilitaires et armée régulière, plus de 459 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessées selon l' ONU .

Le chef de la mission de l' ONU au Soudan, Volker Perthes, resté dans le pays, a déclaré que les belligérants attaquaient des zones densément peuplées sans se soucier des civils, des hôpitaux, ni même des véhicules transportant les blessés et les malades .

Quelque 6000 personnes de différentes nationalités ont traversé la frontière avec l'Éthiopie, a déclaré pour sa part un responsable soudanais du poste-frontière de Gallabat (est). Selon l' ONU , plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déjà arrivées dans l'ensemble des pays frontaliers du Soudan.

Au total, 270 000 personnes pourraient fuir au Tchad et au Soudan du Sud voisins, préviennent les Nations unies.

Le plus difficile, c'est le bruit des bombardements et des avions de chasse qui survolent notre maison. Cela a terrifié les enfants , a déclaré Safa Abu Taher, rapatrié avec sa famille en Jordanie.

Des membres des forces navales saoudiennes assistent les personnes évacuées qui arrivent à la base navale King Faisal à Jeddah, le 26 avril 2023. Photo : Getty Images / AMER HILABI

Un bateau transportant 1687 civils qui ont fui le Soudan et originaires de plus d'une cinquantaine de pays est arrivé mercredi en Arabie saoudite, 245 ressortissants français et étrangers évacués par avion par les autorités françaises ont atterri près de Paris, et le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé avoir évacué du Soudan plus de 301 personnes, en majorité britanniques.

Ceux qui ne peuvent pas quitter Khartoum, ville de plus de 5 millions d'habitants, tentent de survivre privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures de téléphone et d'Internet.

Des hôpitaux hors service

Selon le syndicat des médecins, près des trois quarts des hôpitaux sont hors service au Soudan. À Khartoum, plus de 60 % des centres médicaux sont fermés, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a ajouté qu'une évaluation approfondie des risques sanitaires était en cours après la prise par l'un des deux camps d'un laboratoire public de Khartoum, qui renferme des agents pathogènes de la rougeole, du choléra et de la poliomyélite.