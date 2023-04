De plus en plus de villes du Nord adoptent des règlements sur les roulottes de camping

Avec l'augmentation du coût des propriétés riveraines et l'augmentation du nombre de personnes qui cherchent à passer leurs étés dans le Nord de l'Ontario, des roulottes font leur apparition partout dans les parties rurales de la région.

Et de nombreuses villes et cantons cherchent maintenant à adopter des règlements pour contrôler où ils peuvent s'installer, quelles règles environnementales doivent être suivies et combien ils doivent payer pour un permis.

C’est un dossier qui fait rage notamment à Sables-Spanish River, une municipalité de 3 200 habitants sur la rive nord du lac Huron qui comprend les communautés de Massey et Webbwood.

La municipalité propose un règlement qui imposerait une somme de 700 $ par année pour installer une roulotte sur un terrain vacant.

Vous pouvez venir me donner une amende, vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne vous paierai jamais un centime pour un permis , a déclaré un homme lors d'une récente réunion publique.

Un autre homme qui s'est identifié comme propriétaire a déclaré qu'il en avait assez de payer vos roulottes .

Retrait forcé pour certains

Claudette Holden vit à Massey et, avec sa fille, possède un terrain de 1,5 acre sur le lac Maple, avec une facture de taxes foncières annuelle d'environ 1 000 $, où elles ont deux roulottes.

Si le règlement est adopté tel quel à Massey, les Holden seraient obligées d’enlever les roulottes, car il fixe une taille de lot minimale de 2,5 acres.

Claudette Holden et sa famille passent leurs étés dans deux roulottes sur le lac Maple près de Massey. Photo : Avec la permission de Claudette Holden.

Mme Holden s'inquiète qu’elle ne pourrait plus passer d'étés avec ses petits-enfants dans son coin de paradis personnel.

Cela n'a aucun sens , dit-elle, en ajoutant que certains opposants au règlement croient qu'il pourrait être inconstitutionnel.

Kevin Burke, le maire de Sables-Spanish Rivers, affirme que le règlement doit passer en troisième et dernière lecture mercredi soir, mais qu'il pourrait être modifié avant son adoption ou être envoyé à un comité communautaire pour examen.

Kevin Burke, le maire de Sables-Spanish Rivers, s'est exprimé lors d'une récente réunion publique houleuse sur le projet de règlement sur les roulottes. Photo : Avec la permission du canton de Sables-Spanish Rivers

Le problème est que nous avons besoin de quelque chose maintenant. Parce que cela va exploser. La situation des roulottes ne va pas s'améliorer, nous allons en avoir de plus en plus , dit-il.

Le maire souligne qu'un règlement existant interdit en fait l'installation de roulottes sur des terrains vacants, mais qu'il est largement ignoré .

Il mentionne que les frais de permis, qui seraient de 500 $ pour commencer, puis de 700 $ par an par la suite, aideraient à payer les coûts accrus pour les routes et les services d'urgence qui ne sont pas couverts par le taux d'imposition des terrains vacants.

Mais une grande partie des revenus servirait à faire appliquer le nouveau règlement, ajoute-t-il.

Il y aura probablement des sentiments négatifs pendant un certain temps, mais vous devez faire des choix et des décisions et vous devez avoir des lois et des règlements , affirme le maire Burke.

Un enjeu qui soulève les passions

D'autres villes du Nord de l'Ontario ont eu des débats tout aussi tumultueux pour des règlements sur les roulottes, tandis que certaines les ont tranquillement mis en place depuis des années.

À la municipalité de Rivière des Français, un nouveau règlement continue d'interdire les roulottes sur les terrains vacants, mais cible les résidents qui ont plusieurs roulottes installées sur leur propriété pendant des mois à la fois.

Les nouvelles règles limitent chaque propriétaire de maison à une roulotte, à condition qu'il obtienne un permis de 400 $ et réussisse les inspections concernant les systèmes septiques et l'élimination des eaux usées.

Le règlement a été adopté en 2021, mais a fait l'objet d'un appel devant le Tribunal foncier de l'Ontario par la Trout Lake Campers Association, qui craint surtout que le règlement puisse ouvrir la porte à des développements à grande échelle.

Plusieurs municipalités du Nord de l'Ontario cherchent à réglementer l'installation de roulottes en zone rurale. Photo : CBC/Erik White

Dans le canton de Machar, au sud de North Bay, la propriétaire d’un camp, Judy Luffman, fait pression pour que davantage de roulottes soient autorisées.

Le règlement actuel n'autorise l'installation des roulottes que de façon temporaire pendant 30 jours, même si vous êtes propriétaire du terrain.

Elle dit qu'elle a essuyé un refus catégorique lorsqu'elle a apporté la question au conseil municipal, mais prévoit de continuer à faire pression pour un changement.

Avec les informations de CBC