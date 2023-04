Michel Fugain lance sa nouvelle tournée québécoise à Gatineau

Entouré de quatre musiciens, Michel Fugain soulignera par ce spectacle-causerie ses 56 ans de création de chansons et puisera dans son répertoire de quelque 320 pièces enregistrées au fil des décennies pour entre autres raconter aux gens comment elles sont nées.

Voici un résumé en 5 questions de l’entrevue qu’il nous a accordée.

Comment une chanson comme Bravo, monsieur le monde résonne-t-elle aujourd’hui, quand vous l’interprétez?

Je ne chante pas une énième fois Bravo, monsieur le monde. Je chante la chanson dont je viens de parler aux gens, c’est-à-dire [...] comment elle a été créée. L’accident que ç’a été au départ, parce que j’avais oublié un texte. J’avais oublié de faire faire un texte! Donc, j’appelle en urgence Pierre Delanoë qui vient et qui me fait en, vraiment, une heure et demie, un texte, me le donnant, ce qui voulait dire c’est ça et pas autre chose. [...] Pierre ne savait pas, et je ne pouvais pas savoir non plus, que cette chanson, 25 ans ou 30 ans plus après, a été la chanson symbolique, emblématique de l’Exposition universelle de Nagoya [en 2005, NDLR]. Et voilà, simplement, il y a 50 ans, c’était la problématique. 50 ans après, on a la même. C’est vraiment qu’on est des cons. On est des cons ou des mous du cul. On ne réagit pas vite, en tout cas, pour que 50 ans après, on se retrouve avec la même problématique.

En quoi Michel Fugain fait bandapart ressemble-t-il au spectacle précédent que vous aviez présenté ici?

C’était une causerie musicale, qui consistait à parler de chansons en présentant les auteurs. J’avais sur la scène quatre photos : les portraits de Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, Claude Lemesle et Brice Holmes, qui sont mes auteurs, mes complices au cours de ces 56 ans. Il y en a deux qui sont encore vivants, Claude Lemesle et Brice Holmes, alors j’ai dû faire un choix. J’en ai gardé deux sur scène [pour Michel Fugain fait bandapart]: Pierre Delanoë et Maurice Vidalin, qui sont les pères fondateurs des chansons du Big Bazar et du Big Bazar, d’ailleurs, en même temps. Parce que, finalement, les gens s’attachent aux textes, et ils disent: C’est le texte du Big Bazar ou c’est le texte de Fugain. Mais les textes étaient de ces gens-là, ces deux mecs qui étaient deux amis absolument inoubliables et je ne les oublie pas.

Votre nom est justement intimement lié au Big Bazar. Qu’est-ce que cette époque a représenté pour vous?

J’ai commencé, donc, en 1966, c’est vous dire! J’ai chanté pendant six ans tout seul. [...] Le Big Bazar n’est arrivé que six ans après, en 1972, qu’on commence, et ç’a duré cinq ans, c’est-à-dire même pas 10% du temps de mon travail! Sauf que ç’a tellement marché que beaucoup de gens sont restés accrochés là-dessus [rires] et ils n’ont pas suivi les événements et pourtant, moi, j’ai continué. Mais ce que j’affirme, c’est que tout ce que j’ai appris, tout ce que je sais faire sur une scène, je l’ai appris grâce au Big Bazar. On était sur scène huit mois par an. Je peux vous dire que c’est apprendre le métier! Vous apprenez la scène, vous apprenez le public. Parce que ça s’apprend, le public. Vous apprenez à parler aux gens. Vous apprenez à séduire. Vous apprenez tout! C’est pour ça que je dis que le Big Bazar, c’était les universités.

Vous évoquez votre rapport à la scène et au public. Qu’en est-il de votre rapport à votre voix?

Il n’a pas bougé, mon rapport à ma voix. Il n’a pas bougé, mais il s’est trouvé qu’à un certain moment, j’ai pu être, pour faire court, en danger, à savoir que je l’utilisais mal. Et à 60 ans, je répète bien, à 60 ans, je suis allé voir un coach de voix recommandé par ma petite sœur qui est phoniatre [une ORL]. Ce mec-là était un coach de voix, mais coach au sens le plus large du terme, non pas un professeur de chant, parce qu’il n’y a rien de plus terrible qu’un professeur de chant. Il m’a filé une méthode [de Frédéric Frye] que j’ai mis six mois à intégrer et qui fait que je n’ai jamais, jamais plus eu un problème de voix. Puis, puisque vous voulez entrer dans le secret des dieux, j’ai arrêté de fumer des cigarettes. Et j’ai gagné en hauteur. J’ai récupéré [il pousse une note aiguë à l’autre bout du fil] ce que j’avais perdu : c’est la voix de tête!

Quel plaisir éprouvez-vous encore à monter sur scène?

C’est génial, parce que c’est un partage. On va mettre en mots ce qui ne se met pas en mots, qui est la vie pure. L’échange qui se fait à ce moment-là entre les âmes qui sont devant et les âmes qui sont sur scène, vous ne pouvez pas mettre [ça] en équation. C’est impossible! Je n’essaierai même pas, parce que ce serait trahir la vérité. Ce n’est pas racontable, quoi! Mais on sait quand on ne l’a plus, quand on est obligé d’être confiné pendant un an et demi. [...] On sait ce qui manque. On sait ce qui nous manque, et ce qui nous manque, c’est ce partage-là.

Michel Fugain fait bandapart

Théâtre du Casino du Lac-Leamy

28 avril à 20h