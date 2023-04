Aide internationale : la visite de Justin Trudeau à New York qualifiée d’« hypocrite »

À New York, le premier ministre se réunira avec des dirigeants mondiaux et des figures du gratin culturel américain. Le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’acteur Hugh Jackman et le musicien Chris Martin, du groupe Coldplay, font partie de la liste des invités sélects de ce sommet qui vise à lutter contre la pauvreté dans le monde et contre les changements climatiques.

C’est là que Justin Trudeau annoncera le renouvellement du programme Voix et leadership des femmes avec un investissement de 195 millions de dollars sur cinq ans, dont 45 millions d'argent frais. Cette initiative, annoncée en 2017, a permis jusqu’ici de financer des projets de défense des droits des femmes dans une trentaine de pays.

Toutefois, la présence de Justin Trudeau sur la scène du Global Citizen NOW laisse un goût amer dans le monde du développement au Canada.

Je trouve ça un peu hypocrite de voir le premier ministre aujourd'hui à New York avec des acteurs et des influenceurs, alors que la réalité, c’est qu'il a coupé l'aide au développement dans le budget fédéral , laisse tomber Louis Bélanger, directeur de la campagne Au-delà de nos frontières.

« Il faut que les bottines suivent les babines. Le fait d’arriver à ce sommet, alors qu’il vient de faire des coupures importantes à l’aide internationale, c’est sûr que ça mine quand même sa crédibilité. » — Une citation de Elise Legault, directrice, One Canada

Lors du dernier budget Freeland, Ottawa a réduit l’enveloppe de l’aide internationale de 15 % comparativement à l’année précédente. Des organismes avaient prévenu qu’une telle réduction mettrait en péril des programmes d’aide du Canada à l’étranger.

Nous sommes très inquiets et déçus, je dirais même choqués par le budget 2023 , affirme Elise Legault, la directrice de l’organisme One Canada. Elle fait remarquer qu’il s’agit de la réduction la plus importante à l’aide humanitaire en une douzaine d'années, depuis l’ère Harper.

Au lendemain du dernier budget fédéral, des dizaines d’organismes qui œuvrent dans le développement avaient signé une lettre pour dénoncer la perte de 1,3 milliard de dollars dans l’enveloppe canadienne consacrée au développement, craignant une menace au positionnement du Canada dans le monde.

Elle est passée de 8,15 milliards de dollars en 2022 à 6,88 milliards dans le budget 2023. Les organisations ont réclamé une augmentation du budget d’aide humanitaire jusqu’à 10 milliards de dollars par an d’ici 2025.

Fait à noter, l’organisme Global Citizen, qui sera l’hôte du premier ministre à New York, figurait parmi les signataires de la lettre.

Une situation critique

Le gouvernement nie avoir fait des compressions, soulignant que le budget d’aide internationale a été temporairement plus élevé pendant la pandémie en raison de la contribution canadienne au programme COVAX, visant à faciliter l’accès aux vaccins dans le monde.

Le gouvernement Trudeau fait valoir que l’enveloppe de 2023 (6,88 milliards de dollars) est plus élevée que celle de 2019 (6,6 milliards), avant la pandémie, ce qui constitue le bon point de comparaison, selon lui.

Nous revenons à la manière dont nous procédons normalement pour le financement. Notre gouvernement s’est engagé, et c’est écrit dans le budget, à augmenter l’aide internationale au fil des ans , a déclaré le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, en entrevue à Radio-Canada.

Un argument que les joueurs de l’aide humanitaire n’acceptent pas. Selon eux, la fin de la pandémie ne rime pas avec des besoins moins pressants, au contraire. Il y a des pays moins nantis qui font face à un mélange de plusieurs crises, pour lesquelles ils n’ont aucune responsabilité. [...] Tout ça est en train de créer une situation critique , fait remarquer Elise Legault de One Canada.

Effets de la pandémie sur l’économie et l’éducation, crises migratoires et alimentaires, changements climatiques, violences au Soudan et en Haïti : les besoins sont criants , fait valoir Louis Bélanger. À ses yeux, ce n’est pas le moment de lever le pied de l’accélérateur.

Les ONG rappellent aussi que l’inflation galopante limite la portée de leur action sur le terrain.

Le renouvellement du programme Voix et leadership des femmes est salué, mais il est jugé insuffisant pour compenser les compressions budgétaires de Chrystia Freeland, annoncées le 28 mars dernier. La directrice de One Canada souligne que des programmes touchant à l’éducation des filles dans les zones de conflit, qui avaient été annoncés lors du sommet du G7 de Charlevoix, n’ont pas été renouvelés. Pas renouvelé ne veut pas dire expiré, assure le ministre Sajjan.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan. Photo : Radio-Canada / Sean Kilpatrick

Aux yeux du ministre, l’argent n’est pas tout. Il ne s’agit pas seulement d’annoncer de l’argent, il s’agit de s’assurer que vous avez la bonne programmation en place pour créer les résultats que vous souhaitez , fait valoir Harjit Sajjan.

Elise Legault trouve quand même une utilité à la présence de Justin Trudeau au sommet Global Citizen NOW. Elle y voit une occasion d’éveiller chez lui un intérêt renouvelé pour l’aide internationale et le rôle du Canada. Mais c’est sûr qu’il y a une certaine contradiction par rapport au budget du mois dernier , conclut-elle.

Pendant son séjour new-yorkais, Justin Trudeau discutera notamment de développement durable avec la première ministre de la Barbade, Maria Mottley, et le Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable.

Dans la foulée de la visite du président américain Joe Biden au Canada le mois dernier, le premier ministre abordera aussi la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis avec le Council of Foreign Relations. Il discutera également d’économie verte avec des gens d’affaires.