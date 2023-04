Cenovus affiche un profit en baisse au premier trimestre et revoit ses prévisions

La pétrolière Cenovus Energy a réduit ses prévisions de production pour l'exercice en cours et a haussé son dividende, alors qu'elle affichait mercredi un bénéfice de 636 millions de dollars pour son premier trimestre, en baisse par rapport à celui de 1,6 milliard de dollars réalisé lors de la même période l'an dernier.

La société établie à Calgary versera ainsi un dividende trimestriel de base de 14 cents par action, alors que le précédent avait été de 10,5 cents par action.

Cenovus a fait état d'un profit de 32 cents par action lors de son plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 79 cents par action réalisé un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 12,3 milliards de dollars, après avoir été de 16,2 milliards de dollars pendant les trois premiers mois de 2022.

Cenovus a précisé que sa production en amont pour le premier trimestre avait atteint l'équivalent de 779 000 barils de pétrole par jour, comparativement à 798 600 barils par jour un an plus tôt, tandis que la production en aval s'était chiffrée à 457 900 barils par jour, après avoir été de 501 800 barils par jour l'an dernier.

Concernant, les prévisions pour l'exercice 2023, l'entreprise s'attend désormais à une production en amont entre 790 000 et 810 000 barils par jour, alors qu'elle avait annoncé en décembre dernier une production entre 800 000 et 840 000 barils par jour.

La production en aval a aussi fait l'objet d'une révision à la baisse et devrait maintenant s'établir entre 580 000 et 610 000 barils par jour, plutôt qu'entre 610 000 et 660 000 barils par jour, en raison d'une réduction de ses activités aux États-Unis.