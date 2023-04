Les temps sont durs pour les épiceries zéro déchet de la Gaspésie

La conjoncture actuelle fait que, malgré toute notre bonne volonté et tous nos efforts, il est impossible de poursuivre nos activité , affirme le propriétaire du Vraquier de Carleton-sur-Mer, Guillaume Damini, dans une récente publication Facebook.

La section vrac fermera à partir du 13 mai prochain. Il n'a pas voulu nous accorder d'entrevue.

Guillaume Damini était le mentor de la jeune propriétaire de Beige Farine, nouvelle épicerie en vrac de Gaspé, Sandrine Bourbonnais. Guillaume m’avait fait part que c’était de moins en moins facile, mais j’ai quand même été surprise d’apprendre la fermeture complète du vrac.

Elle affirme que dans la situation actuelle, il devient de plus en plus difficile de concurrencer les prix des chaînes alimentaires. Ils n’ont vraiment pas le même pouvoir d'achat que nous. On nous facture les coûts de livraison et on a des minimums de commandes qui sont super élevés. On n’a pas la même capacité d’entreposage ni le même roulement qu’eux , explique-t-elle.

Shawna Grant, fille des propriétaires de L’Intégrale, épicerie écologique de New Richmond, qui a pignon sur rue depuis un peu plus de 30 ans, abonde dans le même sens.

« C'est comme si l'inflation a apporté une espèce de chaos au niveau de tout » — Une citation de Shawna Grant, fille des propriétaires de L'Intégrale, épicerie écologie de New Richmond

Elle voit des changements de prix chaque jour, chaque semaine c’est incroyable , s’étonne-t-elle. La semaine d'avant, c'était à 10 $, puis la semaine d'après, c'est à 20 $.

Elle raconte que par le passé, elle voyait parfois de petits changements faciles à gérer, mais là, c’est devenu complètement astronomique se désole-t-elle. Avant on recevait un catalogue. Les prix et les produits restaient les mêmes pendant deux, trois ans , observe la commerçante.

Du côté des clients, elle constate que même s’ils sont animés de la bonne intention de venir acheter des aliments en vrac, souvent, reste que la chose la plus importante, c'est de payer le moins cher.

L’objectif zéro déchet est toujours dans l'air du temps, mais la pandémie a mis un frein supplémentaire à ce mode de vie. L’épicerie s’est demandé ce que ça prendrait pour qu’il y ait plus de consommateurs et consommatrices qui optent par exemple pour l'achat de produits en vrac.

Shawna Grant, qui a grandi au sein de l’entreprise, remarque qu’il y a une fuite des achats vers l’extérieur de la région. Certains clients achètent les produits de vrac en ligne ou s’organisent des voyages chez COSTCO en vue de se faire des réserves, se désole-t-elle.

Sa mère, Eve Grant, fondatrice et copropriétaire de L'Intégrale, se questionne . Des fois, dit-elle, je pense que la question à poser aux citoyens, c’est qu’est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ces petites entreprises-là continuent à vivre? Est-ce que vous voulez continuer à acheter localement, avoir du service personnalisé, garder les petits commerces qui donnent une couleur à une région?

Mme Grant observe deux grands mouvements qui s'affrontent en ces temps difficiles. D'un côté, il y a le mouvement pour la saine alimentation et de l'autre, le mouvement pour le panier le moins cher. Il y a encore beaucoup d’éducation à faire , affirme-t-elle. Même si on a une clientèle fidèle depuis 30 ans, la zone de turbulence que l’on traverse actuellement est sans précédent.

Cette situation ne semble pas unique à la Gaspésie. Les épiceries zéro déchets de Montréal sont nombreuses à subir des baisses de revenus et à fermer leurs portes depuis un an.