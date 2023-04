L’ACF se réjouit de la décision d’Ottawa d’investir plus dans les langues officielles

Le président de l'ACF se réjouit du nouveau plan d'action pour les langues officielles ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Le président de l'ACF se réjouit du nouveau plan d'action pour les langues officielles. Contenu audio de 3 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 3 minutes

De ce plan quinquennal, 1,4 milliard de dollars sont de nouveaux investissements. Selon le président de l' ACF , Denis Simard, ces investissements permettront de rétablir le poids démographique de nos communautés .

On fait un investissement quand même assez large en immigration, incluant un processus d'immigration qui serait spécifique aux francophones. C'est clair là que ça va avoir un impact par rapport à notre poids démographique , souligne M. Simard, en entrevue à l'émission Point du jour.

Il affirme que 763 millions de dollars seront investis en éducation au cours des 5 prochaines années.

« C’est clair que ça va avoir des impacts et pour nous particulièrement à l'appui du postsecondaire et de nos écoles et surtout en infrastructure. On espère que ça va avoir un impact significatif. » — Une citation de Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)

L’annonce d’Ottawa touche aussi des investissements dans le secteur des arts et de la culture. Un financement essentiel à la vitalité de nos communautés, donc des investissements qui sont stratégiques auprès de nos organismes , indique Denis Simard.

On dit toujours que dans la communauté française, on a un problème un peu universel de ne pas pouvoir payer nos employés à la hauteur de ce qu'ils méritent. On parle d'un accroissement du financement de base de chacun de nos organismes, des investissements en culture, on parle de bonification par rapport à l'initiative vitrine musicale et on a de l'espoir avec ces annonces.

La stratégie quinquennale de protection et de promotion du français et de l'anglais est la cinquième du genre depuis que le gouvernement fédéral a institué, en 2003, ce qu'il qualifie de tradition . Ce nouveau plan d'action s’étale sur la période 2023-2028.

Avec les informations de Fred Harding