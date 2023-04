Les lieux touristiques de Parcs Canada au Cap-Breton encore marqués par Fiona

Ça a eu un très gros impact. Faut s’imaginer que tous les arbres qui sont sur le bord de la côte ont été renversés , rappelle Véronique Hotton, agente d’éducation de Parcs Canada pour l’unité de gestion du Cap-Breton.

On a commencé par ce qui était le plus urgent pour protéger les bâtiments, et on travaille encore à réparer des structures et à ramasser des arbres.

« Ç’a eu un impact qui a été assez considérable! » — Une citation de Véronique Hotton, Parcs Canada

La quantité de travail à faire était énorme. Parcs Canada s’est concentré sur la réparation des toits d’ardoise des bâtiments de Louisbourg et des cheminées d’époque pour préserver l’état des bâtisses historiques du village.

Les travaux sur les bâtiments endommagés de Louisbourg avancent, mais les touristes risquent de croiser certaines équipes au travail durant leur visite. Photo : Gracieuseté d’Emily Madinsky de Parcs Canada

Il a aussi fallu refaire un tronçon de la route vers le village qui avait été emporté par les eaux. Même chose pour le sentier qui mène au phare.

Il reste assez de travail à faire, avoue Véronique Hotton. Ça va être très bien pour visiter, il ne va pas y avoir un gros impact sur les visiteurs quand ils vont venir, mais ça ne veut pas dire que les travaux sont terminés.

Une grande partie du toit du Bastion du Roi a été réparé depuis le passage destructeur de Fiona. Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

Dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, les dégâts les plus importants sont visibles sur les sentiers de randonnée.

Notre priorité, c’est que l’expérience soit sécuritaire pour tous les visiteurs , avise l’agente, en précisant que tous les sites de Parcs Canada au Cap-Breton doivent être prêts pour l’ouverture dès le 19 mai.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, il n’y aura aucune restriction sur les sites ni dans les activités offertes.

« On est revenu à peu près à ce que c’était en 2019, alors on espère avoir le même nombre de visiteurs! » — Une citation de Véronique Hotton, Parcs Canada

On a hâte de commencer, on a vu beaucoup d'intérêt sur les sites web et dans les réseaux sociaux , confie Mme Hotton.

On a beaucoup de gens qui demandent une carte du parc ou une brochure pour planifier leur prochaine visite. Donc, on espère que le tourisme va vraiment reprendre cette année.

Avec les informations du Réveil Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.