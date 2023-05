Où sont les musiciennes néo-écossaises?

Si les Lisa LeBlanc, les musiciennes des Hay Babies, Caroline Savoie et compagnie sont devenues de vrais ambassadrices musicales acadiennes, elles ont la particularité d’être toutes originaires du Nouveau-Brunswick. Pourtant, dans la province voisine, la musique est également au cœur de la culture. Plusieurs femmes font de la musique en Nouvelle-Écosse, mais peu d'entre elles enregistrent des albums. Pourquoi?

C’est peut-être un manque de confiance. Je sais que pour moi, c'était beaucoup cela , partage Sylvie Boulianne, auteur-compositrice-interprète de la Baie Sainte-Marie.

Faire le saut

Le 28 avril, elle lançait son premier mini album Desfois c'est moi, qui contient six chansons aux accents folk pop teintés de musique traditionnelle.

Sylvie Boulianne a grandi au sein d’une famille de musiciens et a étudié à l’Université de Moncton en chant classique. Sortir un album, elle y pensait depuis longtemps. Ses chansons étaient écrites depuis 2016. Cela lui aura pris quelques années pour faire le saut.

Le lancement du minialbum « Desfois c'est moi » de Sylvie Boulianne a eu lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 20 avril 2023. Un deuxième lancement a eu lieu deux jours plus tard à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Julie Frigault

En grandissant, j’avais point, nécessairement, de références féminines qui jouaient de la musique qui était plus accessible pour les jeunes, jusqu'à temps que Lisa LeBlanc et les Hays Babies sont entrées sur scène , se confie-t-elle. Malgré le fait que Lisa et les Hay Babies soient arrivées, il y avait encore point ces femmes-là qui chantaient dans mon accent.

« Il y a beaucoup de musiciennes féminines de la Nouvelle-Écosse qui existent, mais il n’y a point de gros noms. Ça existe, mais plus à un niveau local, c’est beaucoup plus de la musique traditionnelle ou country. » — Une citation de Sylvie Boulianne, auteur-compositrice-interprète

La musique est super présente à la Baie Sainte-Marie, souligne Sylvie Boulianne. Elle affirme que la percée de P'tit Belliveau, Cy et autres lui a aussi donné le goût et le courage de se lancer.

Musique acadienne au masculin

La gérante d’artiste Carol Doucet œuvre dans le monde artistique acadien depuis de nombreuses années, notamment à titre de propriétaire de son entreprise de gesiton des carrières des articles, Le Grenier Musique.

« Il n’y a pas beaucoup de filles, en général, dans l’industrie de la musique en Acadie. » — Une citation de Carol Doucet, directrice de l'agence Le grenier musique

Elle constate aussi que s'il y a des chanteuses acadiennes qui lancent des albums, peu d'entres elles sont originaire de la Nouvelle-Écosse. Dans sa carrière de gérante, elle en a eu deux sous son aile : Monique Comeau et Mary Beth Carty.

La chanteuse Monique Comeau (à gauche) fait aussi parti du duo originaire de la Baie Sainte-Mare Charles et Monique. Mary Beth Carty (à droite) est une chanteuse et accordéoniste d’Antigonish. Photo : Gracieuseté

Carol Doucet a produit jusqu’en 2018 l'événement Une vitrine sur la Baie, où une dizaine d'artistes de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, performait. Monique [Comeau], c’était la seule fille dans la gang , se rappelle Carol Doucet.

C’est clair que c’est beaucoup un milieu d’hommes , ajoute Sylvie Boulianne. Le manque de femmes dans l’industrie, que ce soit dans les studios d’enregistrements ou sur scène, peut parfois être intimidant, avance-t-elle.

Même son de cloche pour l'autrice-compositrice-interprète de Chéticamp Nicole Deveau, qui a sorti un album en 2012. C’est assez intimidant quand tu es une femme qui arrive dans un monde d’hommes , dit-elle. On n’a pas ça sur notre radar [...] Ce n’est pas dans notre idée, en quittant la douzième année, que c’est une possibilité [d’en faire] une carrière.

Nicole Deveau a un album à son actif, « Entre deux portes », sorti en 2012. Photo : Gracieuseté : Nicole Deveau

De son côté, le facteur qui a mis sa carrière en pause par la suite est clair. J’ai choisi d’élever mes enfants avant de faire carrière en musique. C’est sûr que si tu fais carrière en musique c’est très difficile d’avoir ta famille avec toi.

Une nouvelle vague de compositrices

La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) relate qu'il existe bel et bien un manque de présence féminine dans les arts en Nouvelle-Écosse.

En 2022, elle a lancé un projet pour mettre en valeur les femmes artistes en Nouvelle-Écosse, La création au féminin, pour tenter d’améliorer la situation.

L'autrice-compositrice-interprète basée à Halifax Laura Rae a sorti son album « Chansons pour ma grand-mère» en 2023. Photo : Gracieuseté Acadian Embassy

Le projet a été un grand succès et je pense que toutes les participantes ont très apprécié que ces activités étaient conçues et axées spécialement pour elles , indique le directeur général de la FéCANE Luc d'Eon, un an plus tard. Cependant, nous savions d'avance qu'un seul projet ne pourrait pas régler l'enjeux d'un manque de femmes dans le milieu artistique en Nouvelle-Écosse.

« On voit de plus en plus de femmes qui se lancent dans des projets artistiques, ce qui est formidable. » — Une citation de Luc d’Eon, Directeur général de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse

Les auteutrices-compositrices-interprètes Laura Rae, Sylvie Boulianne et Vicky Deveau ont bénéficié de cette initiative de la FéCANE .

Je ne sais pas s'il n’y a jamais eu trois albums de sortie dans l’espace de 18 mois en Nouvelle-Écosse avec des femmes , se réjouit le coordonnateur du projet de l’époque, Marcel Aymar. Je pense que ça a quand même commencé à faire bouger un petit peu les choses.

Maintenant directeur de la programmation du Congrès mondial acadien 2024, Marcel Aymar vise l’équité des artistes pour les spectacles à venir lors du CMA, qui aura lieu dans l’Acadie du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse.

Miser sur la relève

Selon Carol Doucet, les formations et concours ciblant la relève artistique jouent un rôle important dans la découverte de nouveaux talents féminins.

Au Nouveau-Brunswick, les concours Accros de la Chanson et le Gala de la chanson de Caraquet sont connus pour avoir catapulté de grandes vedettes.

Lisa LeBlanc s'est fait connaître au travers de concours musicaux pour la relève, ce qui manque en Nouvelle-Écosse selon plusieurs artistes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ariane Cipriani

L’Accros de la chanson, c’est ça qui a créé des artistes comme Lisa LeBlanc et les Hay Babies. Elles vont te le dire. Elles ont voulu créer des chansons en français pour pouvoir participer à Accros , explique Carol Doucet, souvent sur le jury de ce concours musical.

« S’il y avait eu quelque chose de même [en Nouvelle-Écosse], c’est 100 % sûr que j’y aurais participé. » — Une citation de Sylvie Boulianne, autrice-compositrice-interprète

Pour l’instant, certains jeunes de la Nouvelle-Écosse se déplacent au Nouveau-Brunswick pour participer au Gala de la chanson de Caraquet.

L’an dernier, Vickie Deveau, de Clare, y était. Alle a d'ailleurs remporté le concours de la Chanson Étoile, en partie choisie par le public.

Vickie Deveau était la seule fille de la Nouvelle-Écosse a participé au Gala de la chanson de Caraquet en 2022. Elle a aussi a organisé un groupe d’appui aux femmes musiciennes de la Baie. Photo : Nicole Deveau-Lombard

La même année, elle sort son EP Quoi ce qu'Évangéline croirait?, un album à saveur franco country. Depuis, elle fait souvent le palmarès des 10 radios de l’ARCANB.

Bien qu’il existe moins de structures pour la relève en Nouvelle-Écosse, le programme STELLA de la FéCANE appuie le développement artistique et professionnel d'artistes de la province en choisissant des candidats qui suivront des programmes de perfectionnement personnalisés. Cette année, les artistes ont jusqu'au vendredi 30 juin pour poser leur candidature.