Expropriations à Lac-Mégantic : Julie Banville nommée responsable de l’audience publique

Elle a été nommée par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.

La nouvelle a été accueillie avec joie par le groupe de citoyens qui s'opposent à ces expropriations. À partir du moment qu'on a déposé les avis d'opposition, la loi prévoit que l'enquêteur doit être nommé immédiatement. On s'attendait que ce soit un processus plus rapide. On est satisfait de la nomination et on va avoir des communications avec elle au cours de la journée, indique leur avocat , Me Daniel Larochelle.

Ce dernier soutient toutefois que les délais sont très courts. La Loi sur l'expropriation fédérale prévoit qu'à partir du moment où on a déposé dans la Gazette du Canada l'avis d'exproprier, le ministre des Transports doit confirmer ces expropriations-là au plus tard le 18 juin. Aujourd'hui, on est le 26 avril. Trente jours, ça nous met au 26 mai. On voit que l'échéancier est serré.

Me Julie Banville a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada, mais elle a tout de même expliqué que son rôle sera de tenir une audience publique, d'écouter les gens qui ont présenté une opposition dans le dossier, puis de produire un rapport neutre et impartial qu'elle remettra au ministre des Transports, Omar Alghabra .

Julie Banville, qui a travaillé pendant huit ans en Estrie.