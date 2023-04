Les Olympiques de Gatineau débordent de confiance à l’aube de la demi-finale

Les joueurs des Olympiques de Gatineau peaufinent leur préparation en vue de leur affrontement contre les Remparts de Québec et la confiance est grande au sein de l’organisation. Tout le monde semble convaincu que les Olympiques forment une meilleure équipe, à la veille de leur plus gros affrontement des séries jusqu’ici.

Gatineau a facilement vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean (en cinq rencontres) avant de balayer les Huskies de Rouyn-Noranda (quatre matchs) alors que Québec a balayé ses deux premières rondes des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Nous n’avons peur de personne dans la Ligue , confie le capitaine Olivier Nadeau, qui ne craint pas les défis. L’attaquant a remporté la Coupe l’an dernier battant au passage ces mêmes Remparts en demi-finale.

La vraie différence à ce stade-ci, c’est l’adversité et le niveau de jeu qu’on va affronter. Québec, c'est vraiment une bonne équipe. On les respecte. On joue quand même contre l’équipe qui a terminé première au classement, il va falloir être prêts, structurés et arriver le couteau entre les dents.

Le capitaine des Olympiques de Gatineau, Olivier Nadeau, tente de remporter un deuxième championnat de suite, après l'avoir accompli l'an dernier à Shawinigan. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Tous les joueurs abordent l’importance de respecter le style de jeu qui a fait le succès des Olympiques cette saison, même si l’adversaire sera plus coriace cette fois.

Il faut juste jouer notre jeu. Je pense qu'il faut qu'on joue vite et physique. On a les outils pour le faire, il faut juste arriver prêts aux matchs , soutient l'attaquant de 20 ans, Cole Cormier.

Cole Cormier en est à ses derniers moments dans la LHJMQ. Il s'est récemment entendu avec une équipe suisse pour la prochaine saison. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Dominic Charette / Dominic Charette

Deux puissances offensives

Deux machines offensives s’affrontent. Les Olympiques et les Remparts ont obtenu 304 et 286 buts en saison régulière, les 3e et 4e meilleures attaques du circuit Courteau. Gatineau fait encore mieux en séries avec 53 buts marqués en 9 rencontres, tandis que Québec en a inscrit 39 en 8 matchs.

Pourtant, les deux formations s’attendent à des matchs serrés. Ça va être du jeu serré à bas pointage. Je l’ai vécu avec Shawinigan l’an dernier. On aimait marquer, mais en séries ça se joue sur les petits détails. On le voit dans la LNH en ce moment, le jeu est serré , ajoute Nadeau, qui ne serait pas surpris de voir quelques matchs se terminer en prolongation.

Les amateurs de la LHJMQ sont gâtés pour le carré d'as. Les quatre meilleures formations de la Ligue s’affrontent. Depuis la date limite des transactions, les Olympiques et le Phoenix de Sherbrooke n’ont perdu que quatre rencontres alors que les Mooseheads et les Remparts ont remporté 35 et 32 victoires.

L'entraîneur Louis Robitaille (à droite) en compagnie de son adjoint Raphaël-Pier Richer. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

« On connaît leurs joueurs. Quand tu as des Bolduc, Rochette, Robidas, Malatesta, Roy, c’est beaucoup de puissance offensive. On a beaucoup de respect pour eux. » — Une citation de Louis Robitaille, entraîneur-chef

Il ne faut surtout pas commencer à ouvrir le jeu! Je pense qu’il faut être prêt à gagner 2-1 ou 1-0. C'est une équipe qui va mettre de la pression et qui est forte physiquement. Si on a les occasions, il faut capitaliser, mais tu veux limiter le nombre de chances que tu donnes à l'adversaire , précise l’entraîneur Louis Robitaille.

La puissance offensive va faire que ça va se jouer sur l’opportunisme. Il faudra marquer quand il y aura de petites erreurs mentales. En même temps, on est une très bonne équipe défensivement et eux aussi, ça va être tout un duel , dit le défenseur Olivier Boutin, convaincu.

Le défenseur Olivier Boutin est l'un des plus constants des Olympiques cette saison (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

En plus de devoir gérer une formation redoutable, les Olympiques devront composer avec la pression de l’importante foule du Centre Vidéotron, dès vendredi.

Il faut garder les choses simples et respecter notre système de jeu. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'amphithéâtre ou la foule. C’est juste de rester calme et de se concentrer sur nous , précise Boutin, qui est originaire de la grande région de Québec.

Les Olympiques seront en action à Québec vendredi et dimanche avant de revenir au Centre Slush Puppie mardi et mercredi prochain pour les matchs trois et quatre.