Durnick Jean est de retour à l’Association régionale de soccer de la Mauricie

L’entraîneur occupera les tâches de responsable technique régional et de responsable du développement du soccer juvénile, en prenant notamment en charge le programme Sport-études de l’Académie les Estacades.

Avant d’être remercié par le conseil d’administration de l’ ARSM , Durnick Jean campait le rôle de directeur technique, mais ce poste n’existe plus.

L’association a plutôt choisi de scinder le poste en deux. Elle a d’ailleurs confirmé une autre embauche, celle de Rafik Atallah comme responsable de la formation des éducateurs et du support au club.

Dans un communiqué, l’ ARSM explique qu’il était primordial de pouvoir offrir aux clubs et aux membres un service et un support adapté aux besoins et aux réalités de chacun. L’association salue aussi l’expérience des deux entraîneurs.

Un congédiement qui ne passe pas

Le congédiement de Durnick Jean avait provoqué un tollé dans la communauté du soccer mauricien. À l’époque, l’ ARSM lui reprochait de l’insubordination ainsi qu’un bris de confiance et de loyauté. De son côté, M. Jean critiquait le manque de communication au sein de l’organisation régionale.

Après son congédiement, Soccer Québec l’avait rapidement embauché pour reprendre en charge les athlètes du Sport-études, à la suite de pressions de nombreux intervenants qui appréciaient son travail.

Une pétition réclamant son retour à l’ ARSM ainsi que le congédiement de la directrice générale Sophie Poujade avait récolté plusieurs centaines de signatures en mars 2022. Trois mois plus tard, Mme Poujade démissionnait. Elle a été remplacée depuis par Patrick Ayotte.

Soulagé

En entrevue à Radio-Canada, Durnick Jean se dit heureux d’être de retour dans l’association régionale. Il préparera entre autres les joueurs de la Mauricie en vue des Jeux du Québec de Rimouski, cet été.

Je suis content de revenir à la maison, même si je côtoyais déjà beaucoup de monde avec le programme des Estacades , mentionne-t-il.