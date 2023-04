Le projet d’usine de recyclage de batteries à Baie-Comeau progresse

L’entreprise a acquis un bâtiment dans le parc industriel William-Dobell à Baie-Comeau pour y entreposer les modules en attendant d'acquérir un terrain dans le parc Jean-Noël-Tessier, situé à proximité.

Le directeur et chef de l'exploitation, François Dumas, qui est également directeur d'EVSX, la filiale de recyclage de piles, explique qu’on prévoit recycler principalement du nickel.

Ce qu’il nous reste pour Baie-Comeau, ce sont les batteries de type nickel. Donc, notre objectif présentement est de faire en sorte de créer un centre d’excellence à Thorold, en Ontario, et un centre pour l’excellence du nickel à Baie-Comeau , précise François Dumas en ajoutant que l’usine à Thorold se trouvera dans une ancienne papetière.

L’entreprise compte également y transformer des résidus de minéraux critiques provenant de mines. [On veut] traiter du minerai qui pourrait provenir des mines quand il y a moins de batteries de disponibles. On s’entend, c’est un marché qui va avoir des périodes plus occupées et où il y a une compétition pour mettre la main sur des batteries recyclées , croit l’entrepreneur.

La valeur de la première phase de ce projet est évaluée à un montant de 10 à 15 millions de dollars et pourrait générer de 30 à 50 emplois. L’objectif est d’y traiter 8000 tonnes de minéraux par an.

Détails d’une transaction à mettre au point

La Ville de Baie-Comeau soutient qu’une entente n’a pas encore été signée avec l’entrepreneur pour la vente d’un terrain dans le parc Jean-Noël-Tessier afin d’y construire l’usine.

La directrice du service du développement économique de la Ville de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, en compagnie du maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La directrice du service du développement économique de la Ville de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, souhaite valider le plan d’affaires de l'entreprise avant d'en arriver à une entente.

Ils doivent nous présenter leurs plans et devis, leur plan d’implantation, avant de faire une transaction. Nous, on ne souhaite pas privatiser des terrains sans être sûrs que les projets vont se faire, donc il est sous réservation le temps qu’ils cheminent dans leur processus à eux , explique Marie-Josée Paradis.

Marché en ébullition

Saint-Georges Éco-Mining soutient que les batteries proviendront en majorité de l’étranger et arriveront par bateau au port de Baie-Comeau. Ce qu’on veut faire, c’est profiter de la situation géographique et des infrastructures pour faire venir des batteries de l’étranger , explique François Dumas.

Lors d’une conférence sur les batteries électriques au Cégep de Baie-Comeau mardi, Karim Zaghib, conférencier et professeur de génie chimique et des matériaux à l’Université Concordia, a mentionné que le Québec pourrait devenir un pôle dans la filière batterie.

Professeur de génie chimique et des matériaux à l’Université Concordia, Karim Zaghib a donné une conférence mardi au Cégep de Baie-Comeau à propos du marché des batteries électriques. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Et le recyclage des minéraux critiques en est une partie intégrante, selon le professeur. On peut être un des guichets uniques dans le monde pour recycler parce qu’on recycle avec l’hydroélectricité, avec des énergies propres. Et là, on devient aussi un fournisseur de matériaux qui proviennent de nos mines naturelles , estime Karim Zaghib.

Il ajoute qu’actuellement, une seule usine de recyclage de batteries est en service au Québec, soit Recyclage Lithion, située à Montréal. Selon M. Zaghib, il y a de la place pour d’autres entreprises puisqu’à partir de 2030, le marché de la batterie sera en ébullition, dit-il.