Garderie de Laval : la cause du chauffeur d’autobus est reportée au 13 juin

Le juge a demandé aux avocats des deux parties s’ils avaient pris connaissance du rapport. La réponse a été négative, mais l’avocat de la défense a demandé au juge que ce rapport soit maintenu sous scellés.

Le tribunal a accepté de reporter l'audience au 13 juin, le temps de permettre aux avocats et à la cour de prendre connaissance de l'avis des psychiatres.

Le rapport de l’Institut Pinel qui avait été demandé par l’avocat de la défense était pour voir la responsabilité de M. St-Amand concernant les évènements , a expliqué Me Karine Dalphond, procureure aux poursuites criminelles et pénales. On doit prendre connaissance de ce rapport pour voir les avenues qui sont devant nous pour la suite du dossier, que ce soit une contre-expertise ou une suggestion commune.

Ce ne sont pas juste des conclusions qui disent oui ou non , rappelle l'avocat de la défense, Me Julien Lespérance Hudon.

« C’est dans les détails que ça se trouve. Il y a le concept de la non-responsabilité criminelle au niveau médical, mais aussi au niveau légal. » — Une citation de Me Julien Lespérance Hudon, avocat de la défense

Contrairement à ce qu’avait affirmé dans un premier temps la procureure de la Couronne, Pierre Ny St-Amand demeurera à l'Institut Philippe-Pinel, à Montréal, au moins jusqu’à sa prochaine comparution.

Le 8 février, le chauffeur d’autobus a foncé au volant de son véhicule sur la Garderie éducative Ste-Rose, tuant deux enfants et en blessant plusieurs autres.

Avec les informations d'Isabelle Richer